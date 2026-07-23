Porte-avions: la Chine bouscule la suprématie américaine avec le Fujian

La Chine accélère la modernisation de sa flotte aéronavale avec l’entrée en service du porte-avions Fujian, premier bâtiment du pays équipé de catapultes électromagnétiques. Selon plusieurs analyses spécialisées, cette avancée réduit une partie de l’écart technologique qui séparait jusqu’ici la marine chinoise de celle des États-Unis, même si Washington conserve une nette avance opérationnelle.

Le Fujian constitue une rupture avec les deux précédents porte-avions chinois, le Liaoning et le Shandong, qui utilisent un système de décollage par rampe. Grâce aux catapultes électromagnétiques, le nouveau navire pourra lancer des appareils plus lourds, emportant davantage de carburant, d’armement et d’équipements spécialisés. Selon les experts militaires, cette technologie rapproche les capacités chinoises de celles des porte-avions américains de la classe Ford.

Une montée en puissance encore progressive

Le bâtiment a déjà commencé ses essais et ses entraînements en mer. D’après plusieurs évaluations d’experts relayées par la presse spécialisée, il faudra toutefois encore plusieurs mois avant qu’il atteigne une pleine capacité opérationnelle. La formation des pilotes embarqués, des équipes de pont et de l’escadre aérienne demeure une étape essentielle.

Le Fujian devrait accueillir des chasseurs furtifs J-35, des avions de guerre électronique, des appareils de détection aérienne avancée ainsi que des systèmes sans pilote. Selon les analystes, cet ensemble offrirait des capacités accrues de commandement, de surveillance et de projection par rapport aux précédents porte-avions chinois.

Selon des estimations du Pentagone, la Chine pourrait exploiter jusqu’à neuf porte-avions d’ici 2035. Il ne s’agit pas d’un programme officiellement annoncé par Pékin, mais d’une projection réalisée par les services américains, qui traduit l’accélération de la modernisation navale chinoise.

Les États-Unis conservent une avance, mais font face à leurs propres contraintes

La marine américaine dispose actuellement de onze porte-avions à propulsion nucléaire, un format unique au monde qui lui permet de maintenir une présence permanente sur plusieurs théâtres d’opérations. Cette flotte bénéficie aussi de plusieurs décennies d’expérience dans les opérations aéronavales et d’un réseau logistique mondial.

Les analyses citées soulignent cependant que les États-Unis sont confrontés à un ralentissement de leur capacité industrielle. La construction des porte-avions de la classe Ford repose sur le chantier Newport News Shipbuilding, unique site américain capable de produire ce type de bâtiment. Les délais de fabrication dépassent désormais une décennie, ce qui complique le renouvellement de la flotte.

À l’inverse, la marine chinoise concentre l’essentiel de ses moyens dans le Pacifique occidental. Cette proximité géographique réduit les contraintes de déploiement auxquelles sont confrontées les forces américaines, appelées à intervenir sur plusieurs zones du globe.

Une stratégie qui dépasse le seul porte-avions

Ces derniers jours, plusieurs analyses ont également évoqué la construction par la Chine d’un immense navire ravitailleur militaire, présenté comme susceptible de devenir le plus grand de sa catégorie. Un tel bâtiment permettrait d’assurer le soutien logistique des groupes aéronavals sur de longues distances et d’allonger la durée des opérations en haute mer.

Le développement du Fujian intervient dans un contexte de forte expansion de la marine chinoise. Selon le Pentagone, celle-ci est déjà la plus importante au monde en nombre de bâtiments de combat, avec plus de 370 navires. Les États-Unis conservent toutefois une supériorité qualitative dans plusieurs domaines, dont la propulsion nucléaire, l’expérience opérationnelle et les capacités de projection mondiale. Les spécialistes résument ainsi cette évolution : « l’écart technologique se réduit », sans considérer pour autant que la suprématie navale américaine soit remise en cause à court terme.