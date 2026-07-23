Prêt en ligne : pourquoi les plateformes européennes à 12 % restent hors de portée depuis Cotonou

Un placement qui rapporte 12 % par an, souscrit depuis un téléphone, sans intermédiaire local. L’offre circule sur les réseaux et elle repose sur des sociétés qui existent bel et bien. Les plateformes européennes de prêt entre particuliers financent des PME baltes, des promotions immobilières lituaniennes ou des crédits à la consommation croates, et elles affichent des rendements que ni un livret ni un dépôt à terme béninois n’approchent.

Des classements spécialisés comme crowdindex.org/fr/ en recensent dix-neuf, de Zurich à Tallinn, avec leur licence, leur historique de défauts et leurs incidents. La lecture est instructive. Elle devient trompeuse pour un lecteur installé à Cotonou, parce que la vraie question n’est pas de savoir si ces plateformes sont sérieuses, mais si elles sont accessibles.

Ce que la licence européenne couvre, et ce qu’elle laisse de côté

Le règlement européen 2020/1503, applicable depuis le 10 novembre 2021, a créé un agrément unique de prestataire de services de financement participatif. Il impose une fiche d’information standardisée pour chaque projet, plafonne à 5 millions d’euros ce qu’un porteur de projet peut lever sur douze mois, oblige la plateforme à tester les connaissances de l’investisseur débutant et lui accorde quatre jours calendaires pour se rétracter sans motif.

Cet agrément ne garantit pas le capital. La fiche d’information doit d’ailleurs indiquer noir sur blanc que les sommes engagées ne relèvent ni de la garantie des dépôts ni du système d’indemnisation des investisseurs prévus par les directives européennes.

Une nuance sépare deux familles de plateformes. Mintos et TWINO, à Riga, détiennent une licence d’entreprise d’investissement délivrée par Latvijas Banka, qui ouvre droit à une indemnisation de 90 % des pertes plafonnée à 20 000 euros ; elle ne joue que si la société est incapable de restituer les avoirs de ses clients, jamais si l’emprunteur cesse de rembourser. InRento à Vilnius et Estateguru à Tallinn relèvent du seul agrément participatif, sans aucune indemnisation. PeerBerry et Robocash, installées à Zagreb, ne sont supervisées par aucun régulateur financier.

Le registre public de l’ESMA indique gratuitement à quelle catégorie appartient chaque plateforme.

Que le risque soit réel, l’histoire récente le montre. Estateguru a affiché 27,45 % de défauts en 2023 et son portefeuille allemand est gelé depuis le début de la même année. Sur Mintos, l’exposition aux prêteurs russes atteignait 76,5 millions d’euros au 1er mars 2023, dont 10,7 millions seulement avaient été récupérés. En 2020, Kuetzal, Envestio et Grupeer, qui ne détenaient aucune licence, se sont effondrées en laissant des dizaines de milliers d’épargnants européens sans recours.

Le mur du compte bancaire

Vient l’obstacle que les publications enthousiastes passent sous silence. TWINO, Robocash, Estateguru, Esketit et Income Marketplace exigent, sur leurs propres pages d’inscription, une résidence dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, ou à tout le moins un compte bancaire ouvert dans cette zone. Mintos accepte les résidents de l’EEE et de la Suisse et n’examine les autres dossiers qu’au cas par cas, sans garantie de résultat.

Le Bénin ne fait pas partie de l’espace SEPA, qui réunit trente-six pays européens. Les solutions de contournement habituelles se referment également. Revolut n’est pas ouvert aux résidents béninois, et Wise autorise les envois depuis le Bénin mais réserve la détention d’un solde en euros et l’attribution de coordonnées bancaires aux résidents des pays qu’il couvre.

Ce refus ne vise pas le pays. Le Bénin ne figure pas sur la liste de surveillance renforcée du GAFI, contrairement à la Côte d’Ivoire et au Cameroun. C’est le modèle des plateformes qui est en cause.

Ce que dit la réglementation des changes de l’UEMOA

Le second verrou est local, et plus contraignant encore. Le règlement n° 06/2024/CM/UEMOA, adopté le 20 décembre 2024, encadre les relations financières extérieures des États membres.

Son article 12 soumet tout réinvestissement hors de l’Union à une autorisation préalable du ministre chargé des finances. À défaut, le produit de la liquidation doit être intégralement rapatrié par l’intermédiaire d’un établissement agréé. Les investissements réalisés à l’étranger doivent être déclarés au ministère et à la BCEAO dans un délai de trente jours. Les transferts inférieurs à un million de francs CFA, soit environ 1 500 euros, échappent aux justifications les plus lourdes, mais les sanctions prévues pour les opérations irrégulières atteignent un dépôt égal à 200 % du montant et une pénalité de 1 % par jour.

S’ajoute la fiscalité de la source. La Lettonie retient 25,5 % sur les revenus versés à un résident hors Espace économique européen, la Lituanie 15 % sur ceux versés à un non-résident. Le Bénin n’ayant conclu de convention fiscale ni avec l’une ni avec l’autre, ces taux s’appliquent sans réduction possible. Un rendement annoncé à 12 % redescend vers 9 % avant même qu’un seul emprunteur ait fait défaut.

Reste une catégorie de lecteurs pour qui l’équation change complètement, celle des Béninois installés en France, en Belgique ou ailleurs dans l’Union et titulaires d’un compte local. Pour eux, ces plateformes sont ouvertes, et la comparaison des licences garde tout son sens.

Ce qui reste accessible depuis Cotonou

Pendant que ces plateformes restent fermées, le Trésor béninois emprunte à des taux que l’épargnant local connaît mal.

Lors de l’émission du 8 janvier 2026, l’obligation du Trésor à sept ans est ressortie à 6,87 % de rendement, celle à cinq ans à 6,38 %. Les bons du Trésor à 91 jours sont revenus de 5,01 % en janvier à 3,20 % en juillet 2026. Ces titres s’achètent par l’intermédiaire des sociétés de gestion et d’intermédiation agréées, dont AGI, SGI Africabourse, SGI Bénin et BIIC Financial Services.

Le compte d’épargne réglementé, lui, doit rapporter au moins 3,5 % par an dans la limite de dix millions de francs CFA. Les conditions de banque relevées par la BCEAO pour le premier semestre 2025 montrent pourtant des dépôts à terme rémunérés entre 2,00 % et 7,00 % selon l’établissement. Avec une inflation mesurée à −0,4 % au Bénin en mars 2026, l’écart entre deux banques de la place pèse davantage sur le rendement réel qu’un détour par Vilnius.

Un point technique joue en faveur de l’épargnant de la zone. Le franc CFA reste arrimé à l’euro au taux fixe de 655,957 francs, inchangé depuis 1999, si bien qu’un placement libellé en euros n’expose à aucun risque de change.

Le test en trois lignes

Face à une offre non sollicitée, la zone UEMOA fournit un critère binaire plutôt qu’une impression. Trois catégories d’acteurs, et trois seulement, peuvent légalement collecter l’argent du public :

les banques, agréées par la BCEAO ;

les sociétés de gestion et d’intermédiation, agréées par l’AMF-UMOA, ex-CREPMF ;

les structures de microfinance, autorisées par le ministère compétent.

Tout le reste collecte en dehors de la loi. Le régulateur régional avait d’ailleurs publié le 18 mars 2021 un communiqué visant nommément Global Investment Trading, dit Liyeplimal, Global Trade Corporation, High Life et CHY MAL, en signalant une activité particulièrement soutenue au Bénin, au Niger et au Togo.

La mémoire locale suffit à rappeler l’enjeu. Le naufrage d’ICC Services, en 2010, a touché entre 150 000 et 300 000 personnes pour un préjudice estimé entre 150 et 200 milliards de francs CFA. La CRIET a condamné le 6 février 2019 quatre de ses dirigeants à dix ans de prison et douze millions de francs d’amende chacun. Les victimes n’ont récupéré que 827 millions de francs, une fraction infime des sommes collectées.

Le Centre national d’investigations numériques a enregistré plus de 6 500 plaintes pour escroquerie en ligne en 2025, contre environ 4 000 un an plus tôt, et procédé à quelque 1 500 interpellations. Ces dossiers n’opposent pas des épargnants à des plateformes agréées de Riga ou de Vilnius, mais à des structures qui ne l’ont jamais été nulle part. C’est précisément la distinction que la vérification d’un registre, européen ou régional, permet d’établir en quelques minutes.