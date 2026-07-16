Bénin : un camion-citerne en route vers le Burkina se renverse à Savalou

Un camion-citerne transportant du gasoil vers le Burkina Faso a terminé sa course dans un ravin le jeudi 16 juillet 2026 à Kpakpa, dans la commune de Savalou au Bénin. Aucun décès ni blessé n’a été signalé après l’accident, selon les informations rapportées par le média Bip Radio Cotonou.

Le poids lourd avait quitté Cotonou et circulait en direction du Burkina Faso lorsqu’il a quitté la chaussée avant de tomber dans un ravin situé à l’entrée de la localité de Kpakpa. Les circonstances exactes de la sortie de route n’ont pas été précisées.

Après l’accident, des personnes se sont rendues sur place avec des bidons, dans l’objectif probable de récupérer du carburant. Les services de secours sont intervenus pour sécuriser la zone. La présence d’une citerne contenant un produit inflammable représente un risque particulier après ce type d’accident.

Les risques des camions-citernes sur les corridors régionaux

L’accident de Savalou rappelle les contraintes auxquelles sont exposés les poids lourds qui assurent le transport de marchandises entre les pays d’Afrique de l’Ouest. Les corridors comme Cotonou-Ouagadougou sont essentiels pour l’approvisionnement du Burkina Faso, pays enclavé qui dépend des ports des pays voisins pour une partie importante de ses importations.

Les camions-citernes transportant des hydrocarbures présentent des risques supplémentaires en raison de la nature de leur cargaison. Une perte de contrôle, une collision ou une défaillance mécanique peut provoquer un incendie, une explosion ou une pollution.

Selon des spécialistes du transport routier, les accidents impliquant des poids lourds sont souvent liés à plusieurs facteurs : fatigue des conducteurs, état des véhicules, surcharge, conditions des routes ou difficultés liées aux longs trajets internationaux. La fatigue constitue une préoccupation majeure pour les conducteurs qui parcourent de longues distances. Les délais de livraison, les contrôles routiers et les attentes aux frontières peuvent rallonger les voyages et réduire les périodes de repos.

Des corridors essentiels pour l’approvisionnement du Burkina Faso

Le Burkina Faso utilise plusieurs axes régionaux pour acheminer ses produits pétroliers. Le corridor reliant les ports béninois au territoire burkinabè fait partie des voies stratégiques utilisées par les transporteurs.

Les normes régionales tentent de limiter les risques liés aux poids lourds. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adopté des règles sur la charge à l’essieu afin de protéger les routes et améliorer la sécurité du transport routier.

Les populations face au danger après les accidents de citerne

Au-delà du choc initial, les accidents de camions-citernes peuvent provoquer des situations dangereuses lorsque des habitants se rapprochent des véhicules endommagés pour récupérer du carburant.

Plusieurs accidents similaires ont montré les conséquences parfois graves de ces comportements. Les autorités recommandent généralement de maintenir une distance de sécurité autour des citernes accidentées afin d’éviter une exposition aux risques d’incendie. Dans le cas de Savalou, l’intervention rapide des secours aurait permis d’éviter d’éventuelles conséquences humaines.