Russie : Zelensky confirme des frappes sur Kronstadt et un terminal pétrolier

À plus de 850 kilomètres de la frontière ukrainienne, les drones de Kyiv ont atteint l’une des bases navales historiques de la Russie. Volodymyr Zelensky a annoncé, samedi 4 juillet, que les forces ukrainiennes avaient frappé dans la nuit la base de la flotte de la Baltique à Kronstadt ainsi qu’un terminal pétrolier près de Saint-Pétersbourg, deuxième ville du pays. Le président ukrainien a présenté ces opérations comme faisant partie de ses « sanctions à longue portée » contre Moscou.

Un terminal pétrolier au cœur du trafic maritime russe

L’installation visée se trouve dans le secteur de Kirovski, au sud-ouest de l’agglomération de Saint-Pétersbourg. Ce site sert au transfert de produits pétroliers entre le réseau ferroviaire, les oléoducs et la voie maritime, avec une capacité annuelle déclarée de 12,5 millions de tonnes et des cuves totalisant environ 441 000 m³. Les services de sécurité ukrainiens affirment que les multiples impacts de drones ont provoqué trois foyers d’incendie distincts sur le site. Zelensky a désigné cette cible comme une source de financement pour l’effort de guerre russe.

Un incendie signalé à Kronstadt

L’état-major ukrainien a également revendiqué un tir ayant touché la base de Kronstadt, qualifiée de cible militaire importante, provoquant un incendie sur le port dont l’ampleur restait à préciser samedi. « Les forces de défense de l’Ukraine ont frappé des infrastructures pétrolières portuaires qui génèrent des revenus pour la guerre menée par la Russie, et il y a également eu des frappes réussies sur Kronstadt », a écrit Zelensky sur les réseaux sociaux, précisant la distance de plus de 850 kilomètres séparant la cible du territoire ukrainien.

La défense antiaérienne russe revendique 72 drones abattus

Le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov, a fait état de 72 drones interceptés au-dessus de la ville, sans faire de victime. Un appareil se serait écrasé à proximité du complexe historique de Peterhof, sans dégâts selon ses services. Le gouverneur de la région de Leningrad, Alexandre Drozdenko, a évoqué de son côté des fragments de drones retrouvés à proximité du port de Vysotsk, non loin de la frontière finlandaise.

Ces frappes surviennent quelques jours après une attaque russe d’ampleur contre Kyiv, qui avait causé la mort d’une trentaine de personnes et endommagé une vingtaine de sites dans la capitale ukrainienne. Moscou a par ailleurs revendiqué la prise de la ville de Kostiantynivka, disputée depuis plusieurs mois sur le front oriental, une annonce démentie samedi par l’armée ukrainienne. L’Institute for the Study of War a qualifié cette revendication russe d’infondée.

L’étendue exacte des dégâts causés aux installations de Kronstadt et du terminal pétrolier reste à confirmer par les autorités russes, qui n’ont pas communiqué de bilan détaillé samedi.