Sénégal : la fédération pensait à Hervé Renard si Pape Thiaw ne partait pas au Mondial

Le Sénégal a été confronté à une forte zone de turbulence interne à la veille de sa Coupe du monde, selon des informations rapportées par Sport News Africa, autour de la situation contractuelle du sélectionneur Pape Thiaw. Des désaccords liés à des arriérés de salaires et à la signature de son contrat ont fragilisé la préparation de la sélection nationale, au point d’envisager un scénario de remplacement en cas de blocage avant le départ pour les États-Unis.

Un plan de remplacement incluant Hervé Renard

Dans les échanges internes évoqués par des sources proches du dossier, la Fédération sénégalaise de football (FSF) aurait anticipé une éventuelle absence de Pape Thiaw au moment de l’embarquement pour la compétition. Face à cette hypothèse, les dirigeants auraient étudié une solution de repli immédiate, incluant le directeur technique national et une prise de contact rapide avec un entraîneur disponible.

Le nom de Hervé Renard est alors apparu comme option crédible dans ce dispositif d’urgence. Toujours selon les informations rapportées, la FSF aurait envisagé de solliciter le technicien français pour prendre en main la sélection en cas de rupture avec Pape Thiaw. Ce scénario s’inscrivait dans une période où plusieurs fédérations africaines suivaient également la situation contractuelle de l’entraîneur, déjà expérimenté sur le continent.

Rappelons que la Tunisie a fait appel en urgence à Hervé Renard pour prendre la succession de Sabri Lamouchi, remercié après la claque reçue face à la Suède lors du premier tour du mondial. Le choix du technicien ne relevait pas d’une simple hypothèse théorique pour le board sénégalais. Malgré le positionnement de la Tunisie, la fédération sénégalaise avait entamé des discussions avec Renard en amont. Des sources affirme que la FSF suivait de très près l’ex coach de la Côte d’Ivoire. Sa réputation, construite à travers ses passages sur le continent, en faisait une option immédiatement opérationnelle en cas de crise de dernière minute.

Une crise évitée de justesse avant le départ

La tension est montée lorsque l’entourage de Pape Thiaw a conditionné son départ à une régularisation de sa situation contractuelle. Une menace de non-embarquement avec la délégation sénégalaise aurait alors été évoquée, créant une incertitude au sein de la préparation. Face à ce risque, une intervention institutionnelle de haut niveau aurait permis d’apaiser la situation. Un contact direct avec les autorités étatiques aurait contribué à débloquer le dossier, permettant au sélectionneur de rejoindre finalement le groupe pour la compétition.

Une compétition perturbée par des fragilités internes

Sur le plan sportif, le Sénégal a connu un parcours irrégulier marqué par des résultats contrastés, dans un environnement interne jugé instable par plusieurs observateurs. Les Lions ont alterné performances et contre-performances avant une élimination face à la Belgique, au terme d’un match incroyable.

Au-delà du terrain, ces éléments relancent la question des fragilités structurelles qui touchent certaines sélections africaines lors des grandes compétitions. Des tensions liées à la gouvernance, aux contrats ou à la préparation administrative ont déjà été observées dans plusieurs équipes du continent, avec un impact direct sur la stabilité des staffs techniques.

Des dysfonctionnements récurrents dans certaines sélections africaines

Dans plusieurs éditions de la Coupe du monde, des sélections africaines ont été confrontées à des difficultés organisationnelles similaires : retards de primes, conflits fédérations-staffs, ou décisions tardives concernant les encadrements techniques. Ces situations ont parfois fragilisé la préparation sportive, malgré la présence de joueurs évoluant dans des championnats européens de haut niveau.

Dans le cas sénégalais, aucun communiqué officiel détaillé de la FSF n’a confirmé publiquement l’ensemble des éléments évoqués. La fédération devrait être attendue sur d’éventuelles clarifications concernant la gestion administrative de cette période, alors que les débats sur la gouvernance du football africain restent particulièrement sensibles à l’approche des prochaines grandes compétitions internationales.