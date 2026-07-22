Soins pédiatriques au Bénin :  18 référentiels prévalidés

Réunis le lundi 20 juillet 2026 à Cotonou, les membres de l’Autorité de régulation du secteur de la santé (Ars) et un collège de pédiatres ont procédé à la prévalidation de 18 référentiels de prise en charge pédiatrique. Ces documents sont destinés à servir de références pour les pratiques médicales dans les établissements de santé du pays.

Cette initiative vise à harmoniser les protocoles de soins pour plusieurs affections infantiles courantes, dont le paludisme simple. Une fois validés par les instances compétentes, ces référentiels devront être appliqués par les professionnels de santé afin de garantir une prise en charge uniforme des enfants sur l’ensemble du territoire national.

Selon les explications fournies lors des travaux, les référentiels prévalidés permettront de réduire les disparités observées dans la prise en charge des patients d’une structure sanitaire à une autre. Ils serviront également de base à l’évaluation des pratiques médicales dans les hôpitaux.

Le professeur Eugène Zounmenou a souligné que ces documents constituent un élément clé de la mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire. D’après lui, les traitements prescrits en dehors des protocoles retenus ne pourront pas faire l’objet d’un remboursement. Cette mesure vise notamment à limiter les facturations abusives et à réduire les différends entre les patients, les établissements de santé et les organismes assureurs.

Les responsables du secteur de la santé ont toutefois insisté sur le caractère évolutif de ces normes. Conseiller à la santé à la présidence du Bénin, Aristide Talon a indiqué que des études cliniques locales seront nécessaires pour adapter régulièrement les référentiels aux réalités sanitaires du pays.

L’objectif est de disposer d’outils fondés sur les données locales afin de mieux prendre en compte les spécificités bactériologiques et environnementales du Bénin.

Pour le président de l’Ars, le Dr Lucien Dossou-Gbété, cette prévalidation constitue une avancée majeure pour le système de santé béninois. Une fois officialisés, les 18 référentiels serviront à harmoniser les pratiques médicales et à renforcer le contrôle de la qualité des soins dans les établissements sanitaires.