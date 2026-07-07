Trump face aux révélations de « Regime Change », le livre qui inquiète la Maison-Blanche

Mille entretiens menés sur trois ans dévoilent les coulisses d’une présidence qualifiée d' »impériale« . Publié le 23 juin par les journalistes Maggie Haberman et Jonathan Swan du New York Times, l’ouvrage Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump dresse le portrait d’un Donald Trump obsédé par son empreinte historique et prêt à prendre des risques susceptibles de bouleverser les marchés mondiaux.

Une enquête bâtie sur plus de mille témoignages

Les deux auteurs, qui suivent le président américain depuis plus d’une décennie, ont conduit leurs entretiens entre le printemps 2023 et le printemps 2026. Leurs sources couvrent l’ensemble des cercles du pouvoir trumpiste : membres de la campagne, collaborateurs de Maison-Blanche, hauts fonctionnaires, anciens conseillers, donateurs et élus. Trump lui-même a accordé aux auteurs un entretien d’une heure consacré au livre, le 16 mars 2026. Les auteurs précisent avoir arbitré certains témoignages contradictoires en s’appuyant sur des années de suivi de l’entourage présidentiel.

L’ouvrage documente notamment l’ampleur de l’enrichissement financier de la famille présidentielle : les auteurs estiment à près de 3 milliards de dollars les gains tirés du lancement de cryptomonnaies portant le nom du président. Ils révèlent également qu’Eric Trump, fils du président, a reçu à titre gratuit un terrain d’une valeur de 67 millions de dollars, destiné à accueillir la bibliothèque qui portera le nom de son père.

Une présidence sous surveillance, Maison-Blanche sous tension

Le titre du livre inverse une expression habituellement réservée aux bouleversements politiques dans des capitales étrangères. Selon les auteurs, c’est bien à Washington qu’un basculement institutionnel s’est joué au fil de leurs centaines d’entretiens. La publication ravive les inquiétudes internes sur l’existence d’une ou plusieurs sources ayant transmis des informations sensibles aux journalistes, alimentant des rumeurs de restriction des briefings et de resserrement des cercles de confiance autour du président.

Avant la sortie de l’ouvrage, Trump avait publié le 18 juin sur Truth Social un texte lui attribuant, selon un « historien des présidents« , davantage de pouvoir que Napoléon, Staline ou Hitler. Haberman et Swan ont établi que l’auteur du document était en réalité le caddie de golf du champion sud-africain Gary Player. Une source citée par CNN estime que cette publication visait à anticiper la sortie du livre.

Un cadre politique déjà fragilisé

Publication intervient alors que l’administration fait face à une inflation record, à 4,2 % sur un an en mai selon les derniers chiffres disponibles, portée par la flambée des prix pétroliers. Des sondages réalisés par YouGov et The Economist font état d’une popularité présidentielle au plus bas auprès de la génération Y. Dossier Epstein, relancé par de récentes révélations du New York Times sur une agitation interne à la Situation Room, s’ajoute à ce climat tendu.

Élections de mi-mandat, prévues le 3 novembre 2026, renouvelleront l’intégralité des 435 sièges de la Chambre des représentants ainsi que 35 sièges au Sénat. « Si ça marche, j’en réclamerai le mérite. Si ça ne marche pas, je dirai que c’est la faute de J. D. », aurait déclaré Trump à propos de l’accord signé avec l’Iran, selon des propos rapportés dans l’ouvrage.