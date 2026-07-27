Les USA mettent en garde les binationaux sur les voyages hors du pays

Les États-Unis rappellent à leurs citoyens possédant une double nationalité qu’ils doivent utiliser un passeport américain valide pour entrer sur le territoire américain et le quitter. Ce rappel a été relayé le dimanche 26 juillet par la mission américaine au Nigéria, qui précise que cette obligation concerne tous les citoyens américains, y compris les enfants ayant une double nationalité.

Selon le communiqué publié sur le compte officiel X de la mission, « les citoyens américains doivent entrer et sortir des États-Unis avec un passeport américain ». Les autorités précisent que cette exigence s’applique à l’ensemble des citoyens américains, quelle que soit leur seconde nationalité.

Interdiction d’utiliser un passeport étranger pour une demande d’ESTA

La représentation diplomatique indique également que les citoyens américains ayant une double nationalité ne peuvent pas solliciter une autorisation électronique de voyage (ESTA) avec le passeport de leur autre pays. D’après la mission, le Department of Homeland Security (DHS) refuse ou annule les demandes déposées dans ces conditions.

Les autorités américaines recommandent aussi aux citoyens vivant à l’étranger de vérifier la validité de leur passeport américain avant d’organiser un déplacement vers les États-Unis. Elles invitent les personnes dont le document est expiré ou proche de son expiration à effectuer son renouvellement avant le voyage.

Ce rappel n’est pas limité au Nigéria. Au cours du mois de juillet, le Département d’État américain, via son compte officiel TravelGov et plusieurs représentations diplomatiques, a diffusé le même message afin de rappeler aux citoyens américains ayant une double nationalité les règles applicables aux voyages vers les États-Unis.

Des règles qui varient selon les pays

Les obligations imposées aux personnes ayant plusieurs nationalités diffèrent d’un État à l’autre. Selon les autorités américaines, un citoyen disposant de deux nationalités peut être soumis à des règles différentes selon le pays dans lequel il se trouve, qu’il s’agisse des documents de voyage exigés, des formalités d’entrée sur le territoire, du service militaire ou d’autres obligations prévues par la législation nationale.

Les politiques relatives à la double nationalité ne sont d’ailleurs pas uniformes dans le monde. Certains pays reconnaissent pleinement la pluralité de nationalités, tandis que d’autres l’encadrent de manière plus stricte, voire ne la reconnaissent pas officiellement.

Pour les voyageurs concernés, les autorités américaines rappellent qu’il est indispensable de vérifier, avant tout déplacement international, les exigences du pays de destination ainsi que celles du pays dont ils possèdent la nationalité. Selon la mission américaine au Nigéria, « un passeport américain valide » demeure le document requis pour tout citoyen américain entrant aux États-Unis ou quittant le pays.