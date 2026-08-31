À Rouen, un policier mis en examen pour viol malgré deux enquêtes classées sans suite le concernant

Un policier adjoint de 21 ans a été placé en détention provisoire le 9 août pour le viol d’un adolescent de 14 ans. L’agent, affecté au service police secours du commissariat de Rouen, avait pourtant déjà fait l’objet de deux signalements pour des faits de nature sexuelle avant son recrutement dans cette ville, selon le procureur de la République Sébastien Gallois.

Une disparition qui mène à Rouen

Les parents de l’adolescent, domicilié à Amiens, avaient alerté les forces de l’ordre en ne le voyant pas rentrer. Le mineur avait en réalité pris le train pour rejoindre le policier, avec qui il était entré en contact via un réseau social utilisé par les gamers, a précisé le procureur. Recherché dans la région amiénoise, l’adolescent a été localisé grâce au bornage de son téléphone portable, qui le situait à Rouen.

La brigade spécialisée de terrain s’est rendue à l’adresse correspondante, celle de la grand-mère du policier, chez qui ce dernier réside. Les fonctionnaires y ont découvert l’adolescent en compagnie de leur collègue, dans une pièce du logement. L’agent a été interpellé sur-le-champ le 7 août puis placé en garde à vue, avant d’être déféré devant le parquet.

Deux dossiers restés sans suite

Présenté à un juge d’instruction le 9 août, le policier a été mis en examen pour viol d’un mineur de 15 ans avec différence d’âge de cinq ans, provocation d’un mineur à la consommation de stupéfiants, proposition sexuelle suivie d’une rencontre, corruption de mineur de 15 ans et détention d’images à caractère pédopornographique. Il a également été placé en détention provisoire.

Agent contractuel, l’homme avait auparavant exercé au commissariat d’Elbeuf, également en Seine-Maritime, avant de rejoindre les effectifs rouennais. Son nom avait déjà circulé à deux reprises dans des procédures distinctes : une accusation de viol sur une jeune fille, classée sans suite, puis une saisine des services de gendarmerie pour une affaire de pédocriminalité en ligne. Entendu par les militaires à cette occasion, il n’avait pas été poursuivi, les faits n’ayant pas été jugés suffisamment caractérisés, a indiqué le procureur.

Le contrat de l’agent ne sera pas reconduit

Le parquet a confirmé que le policier a été immédiatement suspendu de ses fonctions à la suite de son interpellation. Son statut d’agent contractuel signifie que son contrat ne sera pas renouvelé à son terme. L’affaire est désormais confiée à un juge d’instruction, chargé de déterminer les suites judiciaires.

Le recrutement des policiers adjoints repose sur un contrat de trois ans renouvelable une fois, accessible dès 18 ans sans condition de diplôme. Une enquête administrative de moralité est menée avant l’incorporation, fondée notamment sur le bulletin n°2 du casier judiciaire — un document qui ne fait pas apparaître les procédures classées sans suite, ce qui pourrait expliquer que les deux signalements antérieurs visant l’agent n’aient pas empêché son intégration dans la police nationale.