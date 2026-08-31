Abomey 2026 : Pluie d’exploits et jeunesse étincelante à la ligue nationale scolaire

Clôturée le samedi 29 août 2026 à Abomey après huit jours d’une compétition intense, la 2ᵉ édition de la ligue nationale scolaire a révélé une cuvée exceptionnelle de jeunes talents. Entre records individuels et progression tactique globale, la jeunesse béninoise a offert un spectacle sportif de haut niveau dans les cinq disciplines au programme.

Sur les terrains et les pistes, les jeunes athlètes ont émerveillé le public par leur dépassement de soi. La sensation du tournoi est venue du basketball, où Ogouvidé Babel (Collines) a signé une prestation monumentale en inscrivant 58 points à lui seul dans un match, aux côtés d’un Ezin Samuel (Donga) également très étincelant.

En athlétisme, la piste a vibré lors des finales du 400 mètres : Adonon Anne (Zou) a survolé l’épreuve féminine en 58,7 secondes, tandis que chez les hommes, Ogboni Stanislas (Collines) s’est imposé avec un temps remarquable de 52,9 secondes.

Le niveau de jeu a atteint son point le plus culminant dans les sports collectifs. En handball, une jeune joueuse U16 de l’Atlantique s’est illustrée avec 10 buts marqués en une seule rencontre. Pour le volley-ball, un festival offensif avec plus de 2 200 points inscrits et une présence remarquable au bloc a été observé, alors qu’en football, les 48 rencontres disputées ont confirmé une maîtrise tactique accrue, des fondamentaux solides et une meilleure conservation du ballon.

Lors de la cérémonie de clôture, le ministre des sports et de l’Engagement civique, Benoît Dato, et le Dg de l’Obssu, Victor Lawin, ont salué ce bilan sportif élogieux. Le ministre a rappelé que l’objectif est d’offrir à ces pépites un parcours structuré vers le haut niveau tout en façonnant des citoyens exemplaires : « Nous voulons faire de chacun de vous un ambassadeur du respect, du fair-play, de la discipline et du civisme. »

Les athlètes repartent d’Abomey couronnés de médailles, de bourses d’études et promettent déjà de faire briller le Bénin sur la scène internationale.