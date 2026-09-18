Pendant que Messi tire sa révérence, Cristiano Ronaldo répond présent avec le Portugal

Jorge Jesus a inclus Cristiano Ronaldo dans sa liste des joueurs convoqués pour les prochains matchs internationaux du Portugal. Le nouveau sélectionneur portugais a tranché la question qui agitait le pays depuis l’élimination du Mondial 2026 : l’attaquant de 41 ans reste bien un pilier de la sélection, quand son éternel rival Lionel Messi a lui définitivement raccroché avec l’Argentine.

Une décision qui met fin aux spéculations

Après la défaite du Portugal face à l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde, une partie des supporters souhaitait tourner définitivement la page Ronaldo pour reconstruire l’équipe autour de jeunes joueurs. Jesus a dissipé cette hypothèse dès sa nomination le 10 juillet. Le technicien de 71 ans s’est engagé jusqu’à l’édition 2030 de la Coupe du monde, coorganisée par le Portugal, l’Espagne et le Maroc — un mandat qui pourrait donc voir Ronaldo, alors âgé de 45 ans, encore porter le maillot national si les deux hommes vont au bout de cette collaboration.

Les deux hommes se connaissent bien : ils ont remporté ensemble le championnat d’Arabie saoudite la saison dernière avec Al-Nassr. Cris est un symbole du football portugais, avait déclaré Jesus lors de sa présentation, ajoutant qu’il continuerait à le sélectionner tant qu’il joue et qu’il est en état d’être appelé. Ronaldo reste le meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise, avec 146 réalisations en 233 sélections, un record qui n’a cessé de s’étoffer au fil des tournois.

Messi a définitivement refermé le chapitre argentin

Messi a mis un terme à sa carrière internationale le 31 août dernier, via un message publié sur Instagram. L’attaquant argentin, âgé de 39 ans, avait en réalité rédigé sa lettre d’adieu le 21 juillet, deux jours après la finale perdue 1-0 contre l’Espagne. La publication avait été retardée en raison du décès de son père, survenu le 8 août. C’était une décision qui a fait mal, et qui fait encore mal au fond de moi, mais je comprends que le moment est venu, a écrit Messi dans son message.

Sa carrière en équipe nationale s’étend sur 21 ans, avec 125 buts inscrits en 207 sélections pour l’Argentine. Il remporte la Coupe du monde 2022, deux Copa América (2021 et 2024), et atteint deux finales mondiales supplémentaires, en 2014 et 2026. Il poursuit sa carrière en club avec l’Inter Miami, en MLS.

Une rivalité qui a façonné deux décennies de football

Ronaldo et Messi se sont disputé la suprématie mondiale depuis le milieu des années 2000, partageant à eux deux treize Ballons d’Or et redéfinissant les standards de longévité au plus haut niveau. Longtemps opposés en Liga sous les couleurs du Real Madrid et du FC Barcelone, les deux joueurs ont ensuite prolongé leur duel jusque sur la scène internationale, chacun portant sa sélection vers ses sommets respectifs sans jamais se croiser en finale de Coupe du monde. Leurs trajectoires divergent aujourd’hui : l’un continue de repousser les limites de sa carrière, l’autre choisit de refermer le chapitre à un moment qu’il juge venu.

Ronaldo avait lui-même évoqué la possibilité que la saison 2026/2027 soit sa dernière, dans un entretien accordé à Vogue aux côtés de son épouse Georgina Rodríguez, tout en visant la barre symbolique des 1 000 buts en carrière toutes compétitions confondues.

Le Portugal reprendra la compétition en septembre dans le cadre de la Ligue des nations, avec des matchs prévus face à la République tchèque et l’Espagne. Cette trêve internationale marquera le premier rassemblement officiel de la Seleção sous les ordres de Jorge Jesus depuis sa nomination.