Hayden Panettiere : les enquêteurs tracent l'origine du comprimé mortel avant son dernier vol

Un comprimé d’oxycodone contaminé au fentanyl aurait causé la mort de Hayden Panettiere, selon plusieurs sources policières citées par TMZ. L’actrice de 36 ans, retrouvée sans vie le 16 août dans un appartement de Greenville, en Caroline du Sud, aurait ingéré cette dose fatale le matin même de son décès.

Une filière remontée jusqu’à Los Angeles

Panettiere se serait approvisionnée auprès d’un fournisseur habituel installé à Los Angeles, qui lui procurait depuis plusieurs années des médicaments sur ordonnance obtenus hors circuit légal, dont de l’oxycodone. La Drug Enforcement Administration (DEA) de Los Angeles chercherait désormais à établir un lien direct entre ce fournisseur et le comprimé ayant entraîné la mort de l’actrice. L’achat du dernier lot de comprimés aurait eu lieu juste avant son départ pour la Caroline du Sud, où Panettiere se serait rendue en compagnie de son compagnon par intermittence, Brian Hickerson, la veille de sa mort.

Les résultats toxicologiques officiels restent en attente ; leur publication peut prendre jusqu’à douze semaines. L’autopsie pratiquée n’a révélé aucune trace de traumatisme, et les enquêteurs n’ont relevé aucun signe d’acte criminel sur place. Zach Hickerson, frère de Brian Hickerson et présent lors de la découverte du corps, a appelé à ne pas spéculer tant que l’enquête n’est pas achevée.

Panettiere avait publiquement évoqué, ces dernières années, un long parcours de sevrage et une dépression post-partum ayant nécessité des soins en établissement spécialisé. Elle avait récemment publié des mémoires revenant sur ce combat contre l’addiction.

Une carrière lancée dès l’enfance

Hayden Panettiere débute devant la caméra dès l’âge de quatre ans, avec des publicités puis des apparitions dans le feuilleton Haine et Passion. Sa percée survient en 2006 avec le rôle de Claire Bennet, une lycéenne dotée d’un pouvoir de régénération, dans la série de science-fiction Heroes, diffusée jusqu’en 2010. Ce personnage, l’un des piliers de la série produite par NBC, fait connaître Panettiere d’un public international et lui vaut un Saturn Award.

Panettiere enchaîne au cinéma avec des rôles marquants dans Le Plus Beau des combats aux côtés de Denzel Washington, puis Amanda Knox : Murder on Trial in Italy, où elle incarne l’étudiante américaine jugée en Italie. À partir de 2012, Panettiere porte la série musicale Nashville, diffusée sur ABC puis CMT, dans laquelle elle interprète Juliette Barnes, une chanteuse de country en pleine ascension, aux côtés de Connie Britton. La série, qui s’étend sur six saisons jusqu’en 2018, vaut à Panettiere deux nominations aux Golden Globes. Panettiere prête également ses traits à Kirby Reed dans la franchise horrifique Scream, un rôle qu’elle reprend en 2011 puis en 2023 dans Scream VI, marquant son retour au cinéma après plusieurs années d’absence.

Ce parcours, construit entre séries à succès et incursions dans le cinéma d’horreur, a fait de Panettiere l’une des figures les plus reconnaissables de sa génération à la télévision américaine, avant que ses difficultés personnelles ne ralentissent sa carrière dans les années 2020.