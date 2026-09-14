M6 dévoile son "Cauchemar en cuisine" des hôtels : Etchebest écarté au profit d'un nouveau duo

M6 ne confiera pas son nouveau programme consacré aux hôtels en difficulté à Philippe Etchebest. Un format inédit baptisé « Alerte à l’hôtel : 30 jours pour tout relancer » a été présenté aux médias le 8 septembre dans la capitale, porté par deux visages jusqu’ici inconnus du grand public : Fred Sirieix et Pauline Petta. Depuis 2011, Etchebest s’est imposé comme le chef le plus regardé de la télévision française, cumulant les rôles de juré à Top Chef, d’animateur d’Objectif Top Chef et de figure de proue de Cauchemar en cuisine, avant de devenir un habitué des plateaux, de Fort Boyard à Quelle époque !. Cette notoriété accumulée en quinze ans rend d’autant plus commentée son absence de la nouvelle déclinaison hôtelière du concept.

Un format calqué sur « Cauchemar en cuisine »

Le programme reprend la mécanique qui a fait le succès de l’émission culinaire de la chaîne. Durant un mois, le duo prend ses quartiers dans un établissement indépendant menacé de fermeture pour en examiner chaque recoin : accueil des clients, chambres, restauration, propreté, organisation interne. Un dossier de présentation du programme, consulté par Puremédias, précise que les deux animateurs accompagnent des hôteliers traversant une période difficile. À l’issue de ce diagnostic, ils remettent aux propriétaires un plan d’action destiné à redresser l’activité et à apaiser les tensions au sein des équipes. La production est assurée par ITV Studios France, au format de 90 minutes.

Qui sont Fred Sirieix et Pauline Petta

Le choix de M6 s’est porté sur deux professionnels issus directement du secteur hôtelier plutôt que de la cuisine. Sirieix, maître d’hôtel de formation, s’est fait connaître au Royaume-Uni grâce à l’émission de rencontres First Dates, diffusée sur Channel 4. Petta occupe pour sa part un poste de directrice d’établissement depuis plusieurs années. Aucune source ne fait état d’un conflit entre la chaîne et Etchebest : le changement d’animateurs correspond à une volonté de coller au plus près du métier hôtelier, plutôt qu’à un désaccord entre les parties. Etchebest continue par ailleurs d’animer Cauchemar en cuisine, dont il recherchait encore récemment des restaurants en difficulté dans le Segréen pour de prochains tournages.

Le concept original imaginé au Royaume-Uni

Cauchemar en cuisine n’est pas une création française. Le programme s’inspire de Ramsay’s Kitchen Nightmares, lancé en 2004 en Grande-Bretagne avec le chef britannique Gordon Ramsay, avant d’être décliné aux États-Unis sur la Fox pendant plusieurs saisons. La version américaine a cumulé 123 épisodes en sept saisons avant de s’arrêter en 2014. M6 avait adapté le concept dès 2011 avec Etchebest, faisant du chef périgourdin le pendant français de Ramsay sur le petit écran. Une première tentative de la chaîne dans ce registre, Panique en cuisine, avait déjà été lancée en 2005. La date de diffusion d’Alerte à l’hôtel sur M6 n’a pas encore été communiquée par la chaîne.