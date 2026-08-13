Le footballeur Chinedu Ozor meurt après un malaise en plein match au Nigéria

Chinedu Ozor est décédé après avoir été victime d’un malaise lors d’un match amical de pré-saison disputé à Katsina, au Nigéria, a annoncé son club Katsina United. Le joueur, récemment recruté en vue de la saison 2026-2027, avait été admis en soins intensifs après s’être effondré pendant la rencontre face à Niger Tornadoes.

Le défenseur avait été transporté vers un établissement médical après son malaise au stade Muhammadu Dikko. Selon The Guardian Nigeria, il avait ensuite été transféré à l’hôpital général de Katsina, où il a passé une journée en soins intensifs avant de décéder.

Le club dément un retour à la vie

La mort du joueur avait donné lieu à des informations contradictoires. Après son transfert initial vers un établissement de santé, Ozor aurait été déclaré mort avant que des mouvements de ses mains ne soient observés alors qu’il se trouvait à la morgue. Il aurait alors été conduit à l’hôpital général de Katsina et placé sous oxygène.

Katsina United a toutefois démenti les informations selon lesquelles le joueur aurait repris connaissance. Dans son communiqué, le club affirme que « les informations selon lesquelles il aurait repris conscience ou serait revenu à la vie sont fausses ».

La formation nigériane explique que la famille avait demandé une confirmation médicale après l’annonce initiale du décès, avant le transfert du corps vers la morgue. Le club indique aussi que des démarches sont en cours pour obtenir les documents nécessaires à l’inhumation, dont les rapports de police et d’autopsie.

Un précédent déjà survenu au Nigéria

Le décès d’Ozor rappelle un autre drame survenu dans le championnat nigérian. Le 8 mars 2020, Chineme Martins, défenseur de Nasarawa United âgé de 23 ans, s’était effondré pendant un match contre Katsina United au stade de Lafia. Pris en charge par les équipes médicales, il avait ensuite été transporté à l’hôpital, où son décès avait été constaté.

L’affaire avait alors entraîné des mesures de la Fédération nigériane de football. La NFF avait exigé que les rencontres ne puissent se dérouler sans équipements médicaux et personnels adaptés dans les stades. Les autorités du football nigérian avaient aussi demandé une vérification des installations médicales avant les matchs.

Quelques jours après la mort de Martins, l’organisme chargé de la gestion du championnat avait suspendu le commissaire du match et interdit temporairement l’organisation de rencontres au stade de Lafia, jusqu’au respect des exigences médicales prévues par les règlements.

Le cas de Martins reste ainsi un précédent directement lié à Katsina United, le club que Chinedu Ozor venait de rejoindre avant de connaître à son tour un malaise lors d’une rencontre de préparation.