Algérie : après les Su-57E, un nouveau ravitailleur russe alimente les spéculations

Le 19 août 2026, la Russie a présenté un nouvel Il-78MK-90A en configuration destinée à l’exportation, ravivant les interrogations sur les futurs clients de cet appareil. L’Algérie est évoquée parmi les pays susceptibles de s’intéresser à ce ravitailleur, alors qu’aucune commande algérienne n’a été officiellement annoncée.

L’apparition de l’appareil intervient quelques mois après les premières images de Su-57E volant en Algérie. Ces appareils sont largement considérés comme ayant rejoint l’armée de l’air algérienne, même si Moscou et Alger n’ont pas publiquement détaillé les modalités de la livraison.

Un ravitailleur conçu pour prolonger l’autonomie des avions

L’Il-78MK-90A constitue la version export du ravitailleur Il-78M-90A, lui-même dérivé de l’avion de transport lourd Il-76MD-90A. Selon les données communiquées par l’industrie russe, l’appareil peut transférer jusqu’à 78 tonnes de carburant, selon la distance de la mission, et dispose de trois points de ravitaillement en vol. Il peut aussi être reconverti en avion de transport.

Cette polyvalence lui permettrait d’accompagner des avions de combat sur des missions nécessitant une autonomie supérieure à celle offerte par leurs seuls réservoirs. Pour une flotte comprenant des chasseurs lourds russes, un tel appareil pourrait donc renforcer les capacités de projection à longue distance.

L’Algérie possède déjà une capacité de ravitaillement en vol. Sa flotte comprend des Il-78 acquis auprès de l’Ukraine à partir de la fin des années 1990 et remis en état en Russie. La question serait donc moins celle d’une première capacité que celle d’une éventuelle modernisation de cette composante.

L’Algérie évoquée, sans contrat confirmé

La prudence reste nécessaire sur le lien avec Alger. Les informations disponibles ne permettent pas d’affirmer que l’Il-78MK-90A présenté le 19 août est destiné à l’armée de l’air algérienne.

Des documents et informations publiés auparavant ont associé le modèle à un autre projet d’exportation : la Chine aurait envisagé ou commandé 20 appareils, avec des livraisons évoquées pour 2027 et 2028. Ces éléments reposent toutefois sur des documents ayant fuité et ne constituent pas une confirmation publique d’un contrat finalisé.

L’appareil dévoilé ne permet donc pas, à lui seul, de conclure à une prochaine livraison à l’Algérie. Sa présentation intervient néanmoins dans un contexte de renforcement des équipements aéronautiques russes associés à Alger.

Une flotte algérienne déjà largement équipée par la Russie

Les Su-57E constituent l’élément le plus récent de cette coopération. Des images apparues en février puis en mars 2026 ont montré des appareils correspondant au chasseur russe de cinquième génération dans le ciel algérien. Les observateurs les ont identifiés comme les premiers exemplaires destinés à l’Algérie, faisant du pays le premier utilisateur étranger présumé du Su-57E.

La présentation du nouvel Il-78MK-90A intervient donc alors que l’Algérie dispose déjà d’une importante flotte d’avions russes et d’une expérience ancienne avec les ravitailleurs de la famille Il-78. Un éventuel achat de nouveaux appareils renforcerait cette architecture, mais aucune annonce officielle ne permet à ce stade de l’attribuer à Alger.