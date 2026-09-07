"Pourquoi cette méchanceté ?" : Michèle Bernier effondrée face aux insultes subies par sa fille Charlotte Gaccio

Michèle Bernier a fondu en larmes sur le plateau de l’émission « Piquantes », diffusée sur Téva, en découvrant l’ampleur des insultes visant sa fille Charlotte Gaccio. La comédienne de 69 ans, tête d’affiche de la série « La Stagiaire », ignorait tout de ces attaques jusqu’à leur révélation.

Une découverte tardive et douloureuse

Invitée par la présentatrice Nicole Ferroni, Michèle Bernier a assisté à la rediffusion d’une séquence dans laquelle sa fille évoquait les commentaires reçus pendant sa grossesse gémellaire. Ces messages, d’une grande violence, ciblaient son physique et avaient été dévoilés par Charlotte Gaccio dans son documentaire « Pourquoi nous détestent-ils, nous les gros ?« , diffusé en 2019 sur Planète+.

Visiblement bouleversée, la comédienne a expliqué n’avoir jamais été mise au courant par sa fille : « Elle a voulu m’épargner ça. Je l’ai appris quand elle a fait son documentaire. » Elle a ajouté avoir ressenti un choc en visionnant ces images, évoquant « une claque terrible » face à ce qu’elle a qualifié de « haine gratuite ».

Une dénonciation du sexisme ambiant

Michèle Bernier a profité de cette prise de parole pour élargir le débat. Elle estime que ces attaques relèvent d’un sexisme persistant à l’égard du physique des femmes, jugeant que la société impose encore des standards dictés par le regard masculin.

De son côté, Charlotte Gaccio, fille de la comédienne et de l’humoriste Bruno Gaccio, avait confié avoir découvert ces messages alors qu’elle traversait une grossesse difficile, amplifiant selon elle son incompréhension face à une telle cruauté gratuite envers une inconnue.