Après le Real Madrid, Yan Diomandé décroche un titre d'ambassadeur

Sporty Group vient d’ajouter Yan Diomandé à son programme d’ambassadeurs, avec le statut de représentant mondial de la marque. La signature de l’accord s’est déroulée dans la capitale espagnole, dans un immeuble du groupe voisin du stade Santiago-Bernabéu.

Cette annonce arrive deux semaines après l’arrivée de l’ailier ivoirien au Real Madrid, transfert évalué entre 125 et 145 millions d’euros selon les estimations. Diomandé était déjà lié à la marque lors de son passage au RB Leipzig.

Un symbole pour la marque

Le stade Santiago-Bernabéu occupe une place particulière dans le parcours du joueur. C’est là qu’il avait foulé une pelouse professionnelle pour la toute première fois, sous le maillot de Leganés, face au club qu’il rejoint aujourd’hui. Le logo SportyTV figurait alors sur sa tenue, plusieurs mois avant que la marque ne devienne son partenaire officiel.

Pour Sporty Group, ce choix montre son intérêt pour les profils émergents du continent africain, le groupe évoquant l’ambition et le parcours d’une jeune génération de joueurs africains désormais installés au plus haut niveau mondial.

Un rôle marketing élargi

En tant qu’ambassadeur, Diomandé s’impliquera dans des campagnes publicitaires internationales ainsi que dans des opérations destinées aux supporters. Sporty Group prévoit par ailleurs de suivre sa première saison madrilène via un format documentaire, mêlant interviews et séquences tournées en coulisses.

Ce contrat vient s’ajouter à un ensemble de partenariats déjà signés par le joueur de 19 ans. Diomandé est représenté par l’agence Roc Nation Sports, qui gère également la carrière de Vinicius Junior, et porte les crampons Furon v8 de l’équipementier New Balance depuis plusieurs mois.

Une valeur commerciale en forte hausse

Le parcours financier du joueur reste marqué par une progression rapide. Recruté 20 millions d’euros par le RB Leipzig à l’été 2025 depuis Leganés, sa valeur a été multipliée par plus de six en une saison, jusqu’à son transfert vers le Real Madrid sous contrat courant jusqu’en juin 2033.

Cette montée en puissance s’accompagne néanmoins d’un contentieux. Le groupe Rainbow World Group a fait savoir qu’il comptait engager une action en justice pour faire valoir des accords antérieurs liés aux droits à l’image du joueur, une procédure susceptible de peser sur la gestion future de son image commerciale. Diomandé ne s’est pour l’heure pas exprimé publiquement sur cette nouvelle collaboration avec Sporty Group.