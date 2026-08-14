Après son mariage, Cristiano Ronaldo change de look

Cristiano Ronaldo a dévoilé une nouvelle apparence, ce jeudi 13 août 2026, dans une story publiée sur son compte Instagram. Le joueur portugais de 41 ans, qui évolue à Al-Nassr, y apparaît avec les cheveux teints en blond. Cette publication intervient après la Coupe du monde 2026 et quelques jours après son mariage avec Georgina Rodriguez. Le changement de coiffure a rapidement suscité des réactions parmi les supporters sur les réseaux sociaux.

Sur cette image partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir CR7 porter un t-shirt noir, un collier, une montre et un sac Gucci. Mais c’est surtout sa nouvelle couleur de cheveux qui attire l’attention. L’attaquant a abandonné sa traditionnelle chevelure brune pour un blond beaucoup plus clair. Un changement clair d’apparence alors que le Portugais s’apprête à retrouver son quotidien avec son club d’Al-Nassr.

Une nouvelle saison avec un objectif précis

À 41 ans, Cristiano Ronaldo poursuit un objectif statistique majeur. Il souhaite atteindre la barre des 1 000 buts inscrits au cours de sa carrière. Le Portugais s’est déjà rapproché de ce total au fil des dernières saisons. À date, Cristiano Ronaldo totalise plus de 970 buts officiels en matchs de sa carrière professionnelle. Il n’est plus qu’à 30 buts de son objectif.

Certaines sources laissent aussi entendre qu’il pourrait continuer à jouer encore quelques années dans le seul but de pouvoir participer à un match officiel avec son fils. Son physique le laissera-t-il en paix et lui permettra-t-il de faire de cette ambition, une réalité ? Les prochains mois, les prochaines saisons s’annoncent particulièrement importantes en ce sens.

Et s’il prenait finalement sa retraite ?

Cette nouvelle coupe de cheveux marque peut-être, pour lui, un nouveau départ, avec une saison ou beaucoup de choses peuvent évoluer. Car outre ces objectifs avancés, une retraite à la fin de l’année n’est pas à exclure, lui qui a déjà 41 ans et qui, malgré une éthique sportive exceptionnelle, pourrait tout simplement se lasser.