Sénégal : Sans Édouard Mendy, Patrick Vieira dévoile ses 29 premiers Lions

Vingt-neuf joueurs figurent sur la première liste de Patrick Vieira à la tête du Sénégal, dévoilée ce vendredi 18 septembre à Dakar. Le gardien Édouard Mendy, retraité de la sélection depuis le 13 septembre après 59 capes, n’y figure pas. La cérémonie s’est tenue au stade Léopold Sédar Senghor, où le technicien franco-sénégalais a été présenté officiellement avant de communiquer ses choix pour la prochaine fenêtre internationale.

Trois cages en concurrence

Le départ de Mendy ouvre la lutte pour le poste de gardien titulaire. Vieira a convoqué Mory Diaw, Yehvann Diouf, Ngagne Demba Thiam et Mamour Ndiaye pour ce poste. Diaw, doublure historique de Mendy en sélection, et Diouf, portier du Stade de Reims, figurent parmi les profils les plus expérimentés du groupe.

En défense, Vieira a retenu Kalidou Koulibaly, Nobel Mendy, Malang Sarr, El Hadji Malick Diouf, Moussa Niakhate, Mamadou Sarr, Sadibou Sane, Arona Sangante et Lamine Sy. Au milieu, Idrissa Gana Gueye et Pape Matar Sarr conservent leur place, entourés de Lamine Camara, Pape Alassane Gueye, Rassoul Ndiaye et Bara Sapoko Ndiaye. En attaque, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye mènent un secteur où figurent également Boulaye Dia, Assane Diao et Ibrahim Mbaye.

Trois matchs pour lancer un nouveau cycle

Cette liste couvre trois rencontres. Les Lions affronteront d’abord le Mozambique le 25 septembre à l’Estádio Nacional do Zimpeto de Maputo, dans le cadre des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations 2027. Quatre jours plus tard, le 29 septembre, ils se déplaceront à Bahir Dar pour défier l’Éthiopie, toujours en éliminatoires. La séquence se conclura par un match amical contre les Comores, le 4 octobre à l’Orange Vélodrome de Marseille.

Le Sénégal évolue dans le groupe J des qualifications, où figure également le Soudan, sans adversaire ouest-africain. Le format oblige la sélection à enchaîner de longs déplacements vers la Corne de l’Afrique et l’Afrique australe jusqu’à la fin de la campagne, prévue en mars 2027. La CAN 2027 se disputera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Vieira succède à Pape Thiaw, remercié après l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique (3-2). Nommé le 18 août dernier par la Fédération sénégalaise de football, l’ancien milieu de terrain de 50 ans découvre sa première expérience à la tête d’une sélection nationale, après des passages en club à New York City FC, l’OGC Nice, Crystal Palace, au RC Strasbourg et au Genoa. À son arrivée, Vieira avait déclaré être honoré et fier de rejoindre le Sénégal en tant que sélectionneur de l’équipe nationale A. Il avait ajouté être impatient de rencontrer le groupe pour entamer le travail des prochaines étapes.

Les Lions de la Teranga restent champions d’Afrique en titre après leur sacre à la CAN 2025 face au Maroc en janvier dernier, un résultat acquis 1-0 sur le terrain avant d’être finalement attribué au pays hôte marocain par la Confédération africaine de football. Le Sénégal a fait appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport, dont l’audience est fixée au 8 octobre.