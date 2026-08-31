Avant sa relation avec Mbappé, Ester Expósito avait déjà pris une décision radicale sur les scènes de sexe

Ester Expósito a mis fin aux scènes de sexe jugées non essentielles dans ses tournages dès la fin de son rôle dans Élite. L’actrice espagnole, aujourd’hui associée au footballeur Kylian Mbappé, l’a confirmé dans un entretien accordé à GQ España, mené par le journaliste Hugo Diego García.

Une décision liée à son passage dans Élite

Expósito est revenue sur cette étape de sa carrière, marquée par une présence importante de scènes intimes. Elle a évoqué son expérience dans la série de Netflix, où elle incarnait Carla Rosón entre 2018 et 2021.

« J’en ai déjà assez fait dans Élite », a-t-elle déclaré. Elle a ensuite précisé sa position sur les scènes sexuelles : « Je comprends que cela faisait partie du produit, de ce qu’il était, mais c’est vrai que j’ai ensuite décidé de me protéger un peu plus« .

Une position nuancée, pas un refus total

L’actrice ne rejette pas systématiquement ce type de séquences. Sa décision dépend de la justification qu’elles ont dans le récit. Selon elle, une scène intime peut avoir sa place dans une production lorsqu’elle répond aux besoins de l’histoire, mais pas lorsqu’elle sert uniquement à montrer du contenu sexuel sans nécessité narrative.

Cette position s’était déjà manifestée en 2025, lors d’une collaboration avec la marque Desigual, quand l’actrice avait expliqué vouloir que l’attention se porte sur son interprétation plutôt que sur son physique.

Une notoriété renforcée par sa relation avec Mbappé

L’entretien avec GQ España survient alors que la vie sentimentale de l’actrice madrilène attire une attention croissante en France. Sa relation avec le joueur du Real Madrid a été rendue publique début août, après la publication de photos de vacances sur les réseaux sociaux du footballeur. Les deux avaient déjà été aperçus ensemble à plusieurs reprises depuis le début de l’année, notamment à Madrid et à Paris.

Née le 26 janvier 2000 à Madrid, Ester Expósito compte parmi les actrices espagnoles les plus suivies sur les réseaux sociaux. Sa carrière a débuté au théâtre dès l’enfance, avant une percée internationale portée par Élite. Elle a depuis enchaîné les projets, dont la série Bandidos, diffusée entre 2024 et 2025.