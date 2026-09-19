Sidiki Diabaté : hospitalisé après son malaise, son concert parisien reporté

Sidiki Diabaté n’a pas pu se produire à l’Accor Arena de Paris vendredi 18 septembre 2026. Le concert a été reporté après un malaise du chanteur malien survenu pendant les préparatifs du spectacle.

Âgé de 34 ans, l’artiste a été hospitalisé à la suite de cet incident, selon les informations rendues publiques par son label. Son label DMC Record précise que le malaise s’est produit lors des dernières balances et qu’il a nécessité une prise en charge médicale immédiate. « La priorité est aujourd’hui à sa santé et à son rétablissement », indique le label, qui annonce qu’une nouvelle date sera communiquée prochainement sur les réseaux sociaux.

Une nouvelle date attendue

Le report est intervenu quelques heures avant le rendez-vous parisien. L’Accor Arena et l’entourage de l’artiste ont confirmé que la représentation du vendredi 18 septembre n’aurait pas lieu. Aucune nouvelle date n’a encore été communiquée.

DMC Record a demandé aux fans de faire preuve de compréhension et les a remerciés pour leur soutien. Aucun élément officiel supplémentaire n’a été communiqué sur la nature du malaise ni sur l’évolution de l’état de santé du chanteur.

Sidiki Diabaté devait retrouver une salle qu’il connaît déjà. Son précédent passage à l’Accor Arena remonte au 17 novembre 2023, lorsqu’il y avait donné un concert devant plus de 20 000 spectateurs, selon plusieurs médias maliens.

Sidiki Diabaté avait déjà marqué Bercy en 2023

Le report intervient trois ans après un précédent rendez-vous très remarqué à l’Accor Arena. Le 17 novembre 2023, Sidiki Diabaté avait donné un spectacle devant une salle comble. Son entrée avait particulièrement marqué la soirée : le chanteur était descendu d’une hauteur d’environ 30 mètres avant de rejoindre la scène centrale, devant le public.

Quelques jours plus tard, l’artiste était revenu sur ce concert dans un entretien accordé à Brut. Il avait alors évoqué les difficultés rencontrées dans la préparation du spectacle et présenté ses excuses pour certains problèmes survenus autour de l’événement.

Ce concert avait réuni plusieurs artistes invités, dont Black M, Waly Seck et Iba One, selon les comptes rendus publiés après la soirée.