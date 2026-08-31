Avec une dette de 35 millions d'euros, Enrico Macias tourne la page de sa villa tropézienne

Enrico Macias ne possède plus L’Accadia. La villa qu’il détenait depuis 1973 sur les hauteurs de Saint-Tropez a été cédée, mettant un terme à un contentieux ouvert avec une banque islandaise depuis près de vingt ans.

Une dette née d’un montage financier contesté

L’affaire débute en 2006. Le chanteur cherche alors à financer des travaux dans sa propriété du chemin du Capon. Son conseiller financier le met en relation avec la banque Landsbanki Luxembourg, qui lui propose un prêt de 35 millions d’euros — bien au-delà de la demande initiale — garanti par l’hypothèque de la villa, rapporte le magazine Gala cité par SeLoger.

Seuls 9 millions d’euros auraient été effectivement versés en liquide à l’artiste. Le reste, soit 26 millions d’euros, aurait été placé d’office par l’établissement dans des contrats d’assurance-vie à visée spéculative, censés produire les gains nécessaires à l’extinction automatique du prêt. La faillite de Landsbanki en 2008, consécutive à l’effondrement du système bancaire islandais, met fin à ce schéma et déclenche la réclamation du remboursement intégral auprès du couple Macias.

Deux décennies de procédures entre la France et le Luxembourg

Le chanteur conteste la dette devant la justice luxembourgeoise, qui le condamne malgré tout à verser 30 millions d’euros, les magistrats estimant qu’il avait engagé ses biens en toute connaissance de cause, selon le tribunal cité par SeLoger. En parallèle, une plainte pénale vise en France les dirigeants de Landsbanki, accusés d’escroquerie par plusieurs centaines d’épargnants.

Le tribunal correctionnel de Paris relaxe la banque en août 2017, une décision contestée en appel par le parquet. Devant les juges, l’artiste avait confié : je vis avec la peur au ventre de perdre mon seul bien depuis dix ans, selon des propos rapportés par Le Parisien. La cour d’appel confirme finalement la dette du chanteur en 2024, épuisant ses recours.

Une propriété familiale cédée après plus de cinquante ans

Les conditions précises de la cession de L’Accadia — montant et date exacte — n’ont pas été rendues publiques. La propriété, entourée d’oliviers et de lavande sur près d’un hectare, constituait le seul bien immobilier du couple formé par l’artiste et Suzy Macias, son épouse décédée en 2008.

Né Gaston Ghrenassia en 1938 à Constantine, en Algérie française, Enrico Macias s’était installé en France en 1961, à la veille de l’indépendance algérienne, avant de lancer une carrière de plus de soixante ans dans la chanson.