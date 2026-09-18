Décès du rappeur britannico-ghanéen Sway DaSafo à 44 ans, quelques jours après son anniversaire

Sway DaSafo, de son vrai nom Derek Safo, est décédé à 44 ans, quelques jours après avoir célébré son anniversaire. Les MOBO Awards ont annoncé sa disparition le 17 septembre 2026, tandis qu’un proche a indiqué au Guardian que le rappeur se trouvait à son domicile au Ghana.

Né le 5 septembre 1982 à Hornsey, dans le nord de Londres, Sway avait marqué la scène hip-hop britannique dès le début des années 2000. Il venait de fêter ses 44 ans le 5 septembre, douze jours avant l’annonce de sa mort. Une publication diffusée ce jour-là sur les réseaux sociaux portait la mention « Chapter 44 ».

Une récompense historique aux MOBO Awards

Sway DaSafo s’était fait connaître grâce à une approche indépendante de la musique. En 2005, il avait remporté le MOBO Award du meilleur artiste hip-hop alors qu’il n’était pas encore signé par une maison de disques. Il était alors devenu le premier artiste non signé à décrocher cette distinction.

Les MOBO Awards ont confirmé son décès dans un hommage publié après l’annonce. L’organisation a rappelé sa place dans son histoire et adressé ses pensées à sa famille, à ses proches et à ses admirateurs.

Son parcours s’est poursuivi avec la sortie de This Is My Demo en 2006. L’album a été retenu parmi les douze finalistes du Mercury Prize la même année. Il a également atteint la 45e place du classement britannique des albums selon les données d’Official Charts.

Un artiste entre hip-hop britannique et héritage ghanéen

Derek Safo avait grandi dans le nord de Londres au sein d’une famille d’origine ghanéenne. Son univers musical associait plusieurs influences du rap britannique, dont le hip-hop et le grime, avec un travail marqué sur le débit et l’écriture.

Son lien avec le Ghana est également resté présent dans son parcours. En 2008, il avait publié Black Stars, un titre consacré à des personnalités ghanéennes de la diaspora. Il avait aussi collaboré avec plusieurs artistes internationaux et africains au cours de sa carrière.

Sway avait ensuite développé ses activités à travers Dcypha Productions et participé à l’accompagnement de nouveaux talents. Parmi les artistes associés à son parcours figure KSI, dont il avait contribué à soutenir les premiers projets musicaux.

La cause de son décès n’a pas été communiquée officiellement. Les informations disponibles indiquent qu’il est mort au Ghana, où il séjournait ces dernières semaines.