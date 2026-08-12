Real Madrid : avec Diomandé, Mbappé retrouve la complicité qu'il partage avec Dembélé en sélection

Kylian Mbappé a partagé sa première séance d’entraînement collective avec Yan Diomandé ce lundi 10 août 2026 à Valdebebas. Selon le média espagnol Defensa Central, l’attaquant français aurait exprimé de « grands sentiments » envers son nouveau coéquipier ivoirien dès ce premier contact.

Une adaptation express pour l’ailier de 19 ans

Diomandé, âgé de 19 ans et natif d’Abidjan, s’entraînait jusque-là séparément du groupe madrilène. Sa première séance complète s’est déroulée en présence du gardien Thibaut Courtois, sous le regard de l’entraîneur José Mourinho, qui découvrait ainsi l’international ivoirien évoluer pour la première fois avec l’ensemble de l’effectif.

Sa vitesse et sa capacité à jouer des deux pieds ont particulièrement retenu l’attention de Mbappé, au point que le Français le décrirait comme « pratiquement ambidextre ». Le transfert de Diomandé, arrivé du RB Leipzig, aurait coûté environ 130 millions d’euros au club madrilène — une somme record pour un joueur qui n’a rejoint l’élite européenne qu’en janvier 2025, via le Leganés.

Un scénario qui rappelle la dynamique Mbappé-Dembélé

Cette entente naissante intervient alors que Mbappé a lui-même récemment évoqué, dans un tout autre registre, sa relation avec Ousmane Dembélé en équipe de France. Lors d’un point presse avec les Bleus en juin 2026, il avait reconnu que la connexion entre les attaquants français restait perfectible, promettant : « On va la peaufiner ».

Le défenseur Jules Koundé a depuis qualifié cette relation de « presque fraternelle ». Mbappé et Dembélé ont formé la meilleure paire offensive française lors d’un Mondial depuis vingt-quatre ans, avec treize buts cumulés en six matchs pendant la Coupe du monde 2026.

Un pari sur l’équilibre offensif madrilène

L’intégration de Diomandé doit permettre au Real Madrid de compenser l’absence prolongée de Rodrygo Goes, titulaire habituel du couloir droit, qui ne devrait pas retrouver les terrains avant 2027. Son profil offrirait également davantage de largeur au jeu offensif du club, et un répit ponctuel pour Vinicius Junior et Mbappé, souvent doublement marqués par les défenses adverses.

Selon Koki Raul, entraîneur de Diomandé à la DME Academy en Floride où le joueur s’est formé, le trio Vinicius-Mbappé-Diomandé serait « redoutable pour n’importe quelle défense ». Mourinho devra désormais trouver l’équilibre entre ces profils offensifs dans les prochaines semaines de préparation.