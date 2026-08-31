Ballon d'Or 2026 : Londres accueille la 70e édition en hommage à un joueur méconnu

Londres remplacera Paris comme ville hôte de la cérémonie du Ballon d’Or, le 26 octobre 2026. Cette décision, annoncée par le groupe L’Équipe et son partenaire l’UEFA, met fin à une tradition parisienne installée depuis 2019 au Théâtre du Châtelet.

Un hommage à un pionnier du football anglais

Le choix de la capitale britannique répond à une raison précise. Il s’agit de rendre hommage à titre posthume à Stanley Matthews, footballeur anglais devenu le tout premier lauréat du trophée en 1956. Selon le communiqué transmis aux médias, l’organisation souhaite marquer les sept décennies écoulées depuis ce sacre inaugural. Matthews avait reçu sa récompense à Blackpool, ville où évoluait alors le club qu’il représentait.

Soixante-dix ans plus tard, l’édition anniversaire quittera la France pour la première fois depuis six ans. Avant 2019, le gala s’était tenu dans plusieurs lieux parisiens, dont le Grand Palais et la Tour Eiffel, après une période où la cérémonie se déroulait à Zurich, en Suisse, du fait de la fusion avec le prix FIFA du meilleur joueur mondial. Les organisateurs évoquent aussi une volonté de renforcer le rayonnement international de la marque, selon les propos rapportés par plusieurs médias sportifs.

La liste des nommés dévoilée le 8 septembre

Avant la cérémonie londonienne, une étape intermédiaire est fixée au 8 septembre. Ce jour-là, les listes des 30 joueurs et 30 joueuses en lice pour les trophées masculin et féminin seront rendues publiques, aux côtés des nommés dans les catégories annexes : meilleur jeune, meilleur gardien, meilleur entraîneur, meilleur buteur de la saison et club de l’année. L’annonce doit être suivie entre 11 heures et 16 heures sur les réseaux sociaux du Ballon d’Or et sur le site officiel ballondor.com.

Le lauréat masculin succédera à l’attaquant français Ousmane Dembélé, sacré en 2025. Il devra composer avec une concurrence dense après une saison marquée par la Coupe du monde 2026, remportée par l’Espagne. Plusieurs noms circulent parmi les favoris potentiels, dont Lamine Yamal, Harry Kane et Kylian Mbappé, sans qu’aucune liste officielle n’ait encore été communiquée à ce stade.

Une compétition vieille de sept décennies

Créé en 1956 par le magazine France Football, le Ballon d’Or a longtemps récompensé uniquement des joueurs européens, avant de l’ouvrir aux joueurs de toute nationalité en 1995, puis à l’ensemble des footballeurs du monde en 2007. La catégorie féminine, elle, n’a été instaurée qu’en 2018. La lauréate 2026 succédera à l’Espagnole Aitana Bonmati, triple gagnante consécutive du trophée féminin.

Le format du vote reste inchangé pour cette édition : une centaine de journalistes internationaux, sélectionnés selon des critères géographiques, départageront les candidats sur la base de leurs performances lors de la saison 2025-2026.