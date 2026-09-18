Real Madrid : la réponse imprévue de Pérez à la polémique Mbappé sur Ceuta

Florentino Pérez se rendra ce vendredi à Ceuta, trois jours seulement après la polémique suscitée par Kylian Mbappé autour du t-shirt de soutien à l’enclave espagnole. Le président du Real Madrid sera accompagné d’Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du club, et de José Martínez « Pirri », président d’honneur de l’entité et natif de la ville autonome.

Un geste qui avait suscité des réactions

Avant la rencontre face à Elche le 15 septembre, Mbappé, Vinicius Junior et Ibrahima Konaté n’avaient porté qu’à moitié le t-shirt « Todos somos Caballas », dissimulant une partie du message de solidarité envers les habitants de Ceuta. Le geste avait déclenché une vague de critiques, notamment de la droite et de l’extrême droite espagnoles et françaises. Interrogé par le quotidien Diario AS, l’attaquant français s’était justifié en expliquant qu’il ressentait une solidarité totale envers les Ceutans, tout en refusant de hiérarchiser les souffrances entre eux et les migrants morts ou en difficulté ailleurs dans le monde. Il avait ajouté vouloir porter un message de paix, sans intention politique.

Un déplacement à forte portée symbolique

C’est dans ce climat que le club madrilène a choisi d’organiser cette visite institutionnelle. Selon des sources proches du dossier citées par la presse espagnole, le déplacement aurait toutefois été planifié avant même le déclenchement de la controverse liée aux t-shirts, la direction du club craignant surtout que l’incident ne jette le doute sur la position du Real Madrid vis-à-vis de Ceuta. La délégation madrilène devrait être reçue à 11h30 par le président de la ville autonome, Juan Jesús Vivas, à la mairie. Le trajet emprunterait un vol privé jusqu’à Gibraltar, avant un transfert en hélicoptère jusqu’au territoire ceuta.

La présence de Pirri donne une dimension particulière à ce voyage. Né à Ceuta en 1945, l’ancien milieu de terrain y a débuté sa carrière avant de rejoindre le Granada, puis le Real Madrid, où il est resté seize saisons. Sous le maillot blanc, il aurait disputé 561 matchs officiels et inscrit 172 buts, remportant dix titres de Liga, quatre Coupes d’Espagne et une Coupe d’Europe — un palmarès qui fait de lui l’une des grandes figures historiques du club, bien au-delà de l’épisode actuel.

La situation migratoire en toile de fond

Cette visite intervient alors que Ceuta traverse une crise migratoire depuis l’afflux massif de personnes constaté fin juillet. L’initiative « Todos somos Caballas », à l’origine de l’Association valencienne des entrepreneurs, avait justement pour but de manifester le soutien du monde du football à la population locale avant que le geste des trois joueurs madrilènes ne vienne, involontairement selon leurs explications, relancer le débat. D’autres clubs espagnols avaient également associé leurs joueurs à cette opération de solidarité ces dernières semaines.

En se rendant personnellement sur place avec deux figures institutionnelles du club, dont l’une originaire de la ville, Florentino Pérez chercherait ainsi à réaffirmer, sans ambiguïté, l’engagement du Real Madrid aux côtés des habitants de Ceuta, indépendamment de l’interprétation faite du geste de ses joueurs sur la pelouse du stade Martínez Valero.