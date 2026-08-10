Opta : Arsenal détrône le PDG, voici les 10 meilleurs clubs du monde

Arsenal occupe la première place du classement mondial d’Opta, quelques semaines après avoir remporté la Premier League et atteint la finale de la Ligue des champions. Le club londonien devance le Bayern Munich, alors que le PSG, pourtant sacré champion d’Europe pour la deuxième fois consécutive, n’apparaît qu’au quatrième rang.

Arsenal confirme son changement de dimension

Cette première place ne repose pas uniquement sur une saison réussie. Les données d’Opta viennent confirmer l’évolution du statut des Gunners sous Mikel Arteta. Après trois deuxièmes places consécutives en Premier League, Arsenal a enfin décroché le titre en 2025-2026, avec 85 points, soit sept longueurs d’avance sur Manchester City.

Le club londonien a ainsi mis fin à 22 années d’attente pour reconquérir le championnat anglais. Cette performance a changé la perception de l’équipe, qui s’est également affirmée sur la scène européenne.

Arsenal a remporté ses huit matchs de la phase de ligue de la Ligue des champions. Une performance réalisée pour la première fois dans le nouveau format de la compétition. Les Gunners ont ensuite éliminé le Sporting, le Bayer Leverkusen puis l’Atlético de Madrid avant d’atteindre la finale. Leur parcours européen s’est terminé face au PSG. Après un match nul 1-1, le club français s’est imposé aux tirs au but et a conservé sa couronne européenne.

Le classement mondial d’Opta

Le Power Rankings d’Opta attribue à chaque équipe une note comprise entre 0 et 100. Le système prend en compte plus de 13 500 équipes masculines et plus de 2 500 équipes féminines dans le monde. Les évaluations sont actualisées quotidiennement et permettent de comparer les équipes évoluant dans différents championnats. La position d’un club ne dépend donc pas uniquement de ses titres remportés récemment, mais aussi de son niveau de performance estimé par le modèle statistique.

Pour le dernier classement, Arsenal apparaît ainsi au sommet devant le Bayern Munich. Le PSG se retrouve quatrième, malgré son succès contre les Gunners en finale de la Ligue des champions. Cette situation montre la différence entre un classement de puissance et le palmarès d’une compétition. Le PSG reste le champion d’Europe en titre, mais Opta considère actuellement Arsenal comme l’équipe la plus forte.

Top 10 des meilleurs clubs du monde selon Opta

Le Top 10 établi par Opta rassemble plusieurs des plus grands clubs européens. Le top 10 est composé comme suit :