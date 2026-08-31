Ballon d'Or 2026 : Michel Platini écarte Mbappé et mise sur le parisien Kvaratskhelia

Michel Platini ne voit pas Kylian Mbappé soulever le Ballon d’or 2026. L’ancien capitaine des Bleus a désigné un autre nom pour succéder à Ousmane Dembélé, le 30 août, sur le plateau du Canal Football Club : celui de l’attaquant du Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia.

Triple lauréat du trophée dans les années 1980, Platini a justifié ce choix par le rôle décisif du Géorgien dans le sacre européen du club parisien. « Je pense qu’il a fait gagner la coupe d’Europe au Paris Saint-Germain », a-t-il déclaré, avant de nuancer : « je n’ai pas dit que c’était mon favori, mais je mets une petite pièce sur lui ».

Kvaratskhelia préféré à Mbappé

Le constat est clair : dans l’énumération des prétendants faite par l’ancien Ballon d’or, Mbappé est cité, mais relégué au rang de simple outsider parmi d’autres. Platini évoque ainsi « quatre ou cinq joueurs » capables de l’emporter, mentionnant le Français comme « le plus efficace », aux côtés de Rodri (« très important pour une équipe »), Lamine Yamal (« fabuleux footballeur ») et Fabian Ruiz (« celui qui a tout gagné »). Aucun d’entre eux n’obtient toutefois la préférence affichée pour Kvaratskhelia.

L’attaquant du PSG a été désigné meilleur joueur de la Ligue des champions par l’UEFA, avec 10 buts et 7 passes décisives sur la saison. Il a participé au deuxième sacre européen du club parisien en deux ans, obtenu face à Arsenal en finale (1-1, 4-3 tab).

Mbappé fragilisé par l’absence de trophée collectif

Le passage à vide de Mbappé avec le Real Madrid explique en partie ce désamour. Le Français a pourtant terminé meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde et devient le premier joueur à remporter deux fois le Soulier d’or du Mondial. Mais sans titre majeur en club cette saison, ses chances s’amenuisent face à des concurrents mieux lotis côté palmarès collectif — un critère qui pèse lourd dans le vote : seuls quatre lauréats ont été sacrés sans trophée collectif majeur (Coupe du monde, Ligue des champions, Euro ou Copa América) au cours des dix-neuf dernières éditions.

D’autres noms restent également en lice selon les bookmakers. Harry Kane s’est imposé comme grand favori des paris après une saison à 61 buts avec le Bayern Munich, sacré en Bundesliga, en Coupe d’Allemagne et en Supercoupe. Yamal, champion du monde avec l’Espagne à 19 ans, occupe la deuxième place des cotes. Lionel Messi, septuple lauréat, complète le tableau malgré son évolution hors d’Europe, en MLS.

Réponse le 26 octobre à Londres

La cérémonie de remise du Ballon d’or 2026 se tiendra le 26 octobre à Londres. Le nom du successeur de Dembélé, sacré en 2025 au terme d’une carrière longtemps marquée par l’irrégularité, y sera dévoilé.