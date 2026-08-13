Après son mariage avec Georgina, Cristiano Ronaldo fait son retour à Al-Nassr

Cristiano Ronaldo a foulé la pelouse d’entraînement d’Al-Nassr ce jeudi 13 août, pour la première fois depuis son mariage. Le capitaine portugais a rejoint le stage de son club à Riyad, en Arabie saoudite, après avoir atterri dans le royaume mercredi soir.

Ce retour intervient quelques jours seulement après que l’attaquant de 41 ans a épousé sa compagne de longue date, Georgina Rodríguez, lors d’une cérémonie civile organisée mardi à Cascais, ville côtière proche de Lisbonne, en présence de leurs cinq enfants. Le couple, ensemble depuis 2016 après s’être rencontré à Madrid, avait annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux en publiant une photo de leurs alliances, un an jour pour jour après leurs fiançailles.

Une première rencontre avec Ange Postecoglou

L’entraînement de jeudi a marqué la toute première rencontre entre Ronaldo et son nouvel entraîneur, l’Australien Ange Postecoglou, arrivé cet été à la tête d’Al-Nassr en remplacement de Jorge Jesus. Une vidéo diffusée par le compte officiel du club montre l’échange entre les deux hommes, devant l’ensemble du groupe.

Le technicien australien s’est adressé publiquement à son capitaine pour saluer son retour et évoquer son mariage. « Nous souhaitons la bienvenue au capitaine et le félicitons pour son mariage », a-il déclaré, selon des propos rapportés par les médias saoudiens.

Une absence prolongée qui se poursuit sur le terrain

Malgré ce retour à l’entraînement, Ronaldo ne sera pas apte à disputer la première journée de la Roshn Saudi League face à Al-Fateh, sa condition physique n’étant pas encore jugée suffisante après plusieurs semaines sans compétition. Selon des informations relayées par GOAL, l’attaquant devrait également manquer le match de Coupe du Roi contre Al-Diriyah, avant de viser un retour à la compétition le 21 août, à l’occasion de la deuxième journée de championnat face à Al Riyadh.

Le joueur avait bénéficié d’un congé prolongé après l’élimination du Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le 6 juillet dernier, face à l’Espagne. Son absence des stages de préparation, notamment celui organisé à Lisbonne, avait déjà nourri plusieurs semaines de spéculations avant que son mariage n’en précise finalement la cause.

Pour rappel, Al-Nassr avait décroché la saison dernière son premier titre de champion d’Arabie saoudite en sept ans, une performance que le club entend confirmer sous la houlette de son nouvel entraîneur.