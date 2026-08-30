Bénin : 265 kg de chanvre indien saisis lors d’une opération à Sèmè-Okoun

265,25 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 août 2026 à Sèmè-Okoun, dans la commune de Sèmè-Podji. L’opération a été menée par les éléments du commissariat de l’arrondissement de Tohouè alors qu’une cargaison était en cours de chargement dans un véhicule.

L’intervention policière a été déclenchée à la suite d’un renseignement faisant état d’un mouvement suspect de produits stupéfiants dans la zone. Les agents ont surveillé les lieux avant d’intervenir au moment où une cargaison était transférée dans une Toyota Highlander.

La marchandise saisie a été pesée à 265 kilogrammes et 25 grammes de chanvre indien, selon les éléments communiqués au sujet de l’opération. Le conducteur du véhicule et les personnes présentes lors du chargement ont toutefois réussi à quitter les lieux avant l’arrivée des policiers.

Les enquêteurs cherchent désormais à identifier les personnes impliquées dans cette opération et à déterminer l’origine ainsi que la destination de la drogue. Les suspects pourraient être présentés au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à l’issue des investigations.

Une zone côtière déjà ciblée par les trafiquants

Cette saisie intervient quelques semaines après une autre opération d’ampleur dans la même commune. Le 23 juillet 2026, la police avait découvert 25 sacs contenant environ 973 kilogrammes de chanvre indien à Kraké-Plage, dans un dépôt installé en bordure de mer.

Les deux opérations montrent que le littoral de Sèmè-Podji fait l’objet d’une surveillance accrue dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Les autorités avaient également multiplié les interventions contre les circuits de distribution de produits psychotropes dans plusieurs villes du pays durant le mois de juillet. Entre le 16 et le 18 juillet, la Police républicaine avait ainsi annoncé des opérations à Ouidah, Djougou et Ouassa-Péhunco, avec des saisies de chanvre indien, de produits psychotropes et d’autres marchandises illicites.

Les recherches se poursuivent

À Sèmè-Okoun, la cargaison n’a donc pas pu atteindre sa destination présumée. Les investigations doivent permettre de retrouver les personnes ayant pris la fuite et d’établir leur éventuel rôle dans le transport ou la distribution de la drogue.

La saisie de 265,25 kg intervient ainsi dans une séquence marquée par plusieurs prises importantes de chanvre indien dans le département de l’Ouémé et sur le littoral béninois. Les suites judiciaires dépendront des résultats de l’enquête et des éléments réunis contre les personnes recherchées.