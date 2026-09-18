Bénin : à Covè, il tente de vendre une moto volée à un policier

Un présumé braqueur a été interpellé le jeudi 10 septembre 2026 à Covè alors qu’il tentait de vendre une motocyclette présentée comme issue d’un vol à main armée. Le rendez-vous avait été préparé par les enquêteurs du commissariat de l’arrondissement de Covè, avec un policier en civil chargé de se faire passer pour l’acheteur.

L’enquête faisait suite à un braquage signalé dans l’arrondissement de Houin-Hounso. Les investigations conduites par les policiers ont permis d’obtenir un renseignement sur un homme soupçonné de vouloir écouler une motocyclette dont l’origine paraissait suspecte.

Le rendez-vous a été fixé dans le village de Bagon, dans l’arrondissement de Lainta-Cogbé. Les policiers ont pris position avant l’arrivée du vendeur. Celui-ci s’est présenté avec une motocyclette Bajaj de couleur rouge.

Selon les éléments communiqués sur l’opération, le suspect n’a pas été en mesure de fournir des explications permettant d’établir l’origine régulière de l’engin. Il a alors été interpellé par les policiers présents sur les lieux.

Les enquêteurs ont ensuite exploité ses indications pour tenter de remonter vers d’autres membres du groupe. Le suspect aurait accepté de les conduire jusqu’à son domicile, à Dékpada, où il devait retrouver certains de ses complices présumés.

Plusieurs suspects interpellés à Dékpada

Une fois sur place, l’homme aurait utilisé son téléphone pour contacter ses présumés complices. Il leur aurait indiqué qu’il souhaitait leur remettre une partie de l’argent provenant de la vente de la moto.

Plusieurs personnes se sont présentées au rendez-vous et ont été interpellées par les forces de l’ordre. Le principal responsable présumé du groupe, lui, ne s’est pas présenté. Il serait actuellement recherché par les enquêteurs.

Les investigations ont ensuite permis de remonter vers un autre fait. Les policiers auraient découvert que les membres du groupe avaient approché une victime après un précédent braquage pour lui proposer une autre motocyclette. Cet engin, présenté comme provenant également d’un vol, a été récupéré et conduit au commissariat pour les besoins de la procédure. À ce stade, les personnes interpellées sont présentées comme des suspects et leur responsabilité devra être établie par la procédure judiciaire.

Les vols de motos restent suivis par la Police

Cette affaire intervient alors que plusieurs opérations récentes de la Police républicaine ont porté sur des vols et braquages de motocyclettes. Début septembre, le commissariat du 13e arrondissement de Cotonou avait annoncé le démantèlement d’un réseau présumé impliqué dans des vols de motos et la récupération d’un engin d’origine douteuse.

En juin 2026, la Direction générale de la Police républicaine avait aussi fait état du démantèlement à Porto-Novo d’un réseau présumé spécialisé dans les vols de motos et les cambriolages dans l’Ouémé. Plusieurs suspects avaient été interpellés dans cette procédure. À Covè, les enquêteurs poursuivent les recherches pour retrouver le suspect qui ne s’est pas présenté au rendez-vous et déterminer l’étendue exacte des faits reprochés aux personnes interpellées.