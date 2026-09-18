Bénin : Bohicon veut protéger 109 réserves destinées aux équipements publics

Bohicon a lancé le mercredi 16 septembre 2026 une opération destinée à sécuriser 109 réserves administratives réparties dans ses dix arrondissements. L’initiative doit permettre d’identifier, d’immatriculer et de borner ces espaces réservés au patrimoine public communal.

La première étape a été engagée à Gnidjazoun, où une plaque de sécurisation a été installée sur un terrain appartenant à l’État. L’opération vise à rendre ces réserves clairement identifiables et à limiter les risques d’occupation ou de revendication à des fins privées, selon les informations publiées par La Nation.

109 sites concernés dans les dix arrondissements

Le programme concerne l’ensemble du territoire communal. Les 109 réserves recensées seront progressivement identifiées et délimitées. À travers le bornage et l’immatriculation, la mairie entend disposer d’une meilleure connaissance de son patrimoine foncier et préserver les terrains destinés à des équipements collectifs.

À Agbadjagon, dans le premier arrondissement, une réserve d’une superficie de 13 884 m² a déjà fait l’objet d’un bornage et a été engagée dans la procédure d’immatriculation. Le site de Gnidjazoun devrait, quant à lui, accueillir un nouveau marché, selon les indications données par le maire Ferdinand Bokossa.

La démarche prévoit aussi une implication des habitants. Le maire a appelé les populations des quartiers et villages de la commune à signaler les réserves administratives qu’elles connaissent afin de faciliter leur identification et leur protection.

Des terrains destinés aux équipements publics

La sécurisation des réserves doit permettre à la commune de conserver des espaces nécessaires à ses futurs projets. Le site retenu pour le lancement à Gnidjazoun illustre cette logique : une réserve administrative est destinée à recevoir un équipement public.

Selon une publication consacrée à l’opération, le terrain d’Aligoudo Dagba, à Gnidjazoun, est prévu pour accueillir un futur centre de santé. Cette opération doit également contribuer à établir une cartographie plus précise du patrimoine foncier communal.

La protection des réserves administratives constitue une question suivie depuis plusieurs années à Bohicon. En septembre 2022, Le Matinal rapportait déjà le lancement de l’implantation de panneaux sur des réserves identifiées et immatriculées dans la commune. Une commission avait alors été mise en place pour travailler à leur identification et à leur immatriculation.

La sécurisation foncière comme enjeu communal

Au niveau national, la gestion des réserves administratives s’insère dans les démarches de sécurisation du patrimoine foncier. Le dispositif foncier béninois distingue les opérations d’aménagement, de lotissement et de gestion des espaces destinés aux infrastructures publiques.

Une ressource officielle consacrée à la modernisation de l’administration foncière explique que les opérations d’aménagement doivent permettre de dégager les emprises nécessaires aux voies et aux infrastructures publiques. Les réserves administratives font partie des espaces concernés par cette logique de planification foncière. À Bohicon, les opérations engagées doivent désormais se poursuivre dans les autres arrondissements afin d’identifier, délimiter et immatriculer les sites recensés.