Bénin : il tente de voler une moto, la police l'interpelle

Un homme soupçonné d’avoir tenté de dérober une motocyclette a été interpellé le lundi 3 août 2026 au marché de Tchaourou, selon la Police républicaine. L’arrestation est intervenue alors que les forces de l’ordre assuraient la sécurisation du jour de marché, une période marquée par une forte affluence.

D’après les informations communiquées par la Police républicaine, le suspect aurait quitté Parakou pour se rendre à Tchaourou avec l’intention de voler une moto. Les policiers, présents sur le site du marché à bétail dans le cadre du dispositif de sécurité, seraient intervenus au moment où l’individu tentait de mettre un engin en marche.

Une tentative déjouée avant le démarrage de la moto

Selon la version rapportée par la Police républicaine, le mis en cause se serait dirigé vers une motocyclette de marque Bajaj stationnée parmi plusieurs autres véhicules à deux roues. Il aurait ensuite utilisé une clé dite « passe-partout » afin d’actionner le contact.

Les fonctionnaires de police l’ont intercepté avant qu’il ne puisse quitter les lieux avec la motocyclette. La fouille effectuée après son interpellation aurait permis de découvrir deux clés universelles destinées, selon les premiers éléments de l’enquête, à faciliter ce type d’opération.

Le propriétaire de la moto, un ressortissant nigérian présent à Tchaourou pour effectuer des achats, a pu récupérer son bien. D’après la Police républicaine, il a salué « la vigilance des policiers » qui ont empêché le vol.

Une présentation annoncée devant le procureur

Les autorités indiquent que le suspect sera présenté dans les prochains jours au procureur de la République afin que la procédure judiciaire suive son cours. À ce stade, il bénéficie toujours de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle décision de justice.

Cette interpellation intervient dans un contexte où les services de sécurité multiplient les opérations de surveillance dans les marchés, gares routières et autres lieux de grande fréquentation. Ces espaces attirent régulièrement des personnes venues de plusieurs localités pour des activités commerciales, ce qui accroît les risques de vols d’engins.