Bénin : la SBEE annonce des coupures d'électricité dans 13 villes dont Cotonou, le 20 août

Treize localités du Bénin resteront privées de courant pendant plusieurs heures le jeudi 20 août 2026. Ces interruptions résultent de travaux de maintenance du réseau électrique et de l’avancement de plusieurs projets d’infrastructure, selon un communiqué de la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE).

Des coupures dans la zone du Grand Nokoué

Dans la zone dite du Grand Nokoué, les coupures s’étendront de 10h à 15h dans les secteurs de Dogbo (Hletoume, Adjahonmey, Lanta et environs), Lokossa (Possotomè, Dahê), Cotonou-Ouest (Vèdoko, Ste Rita, Sikècodji, Agontikon, Centre d’Accueil), Abomey-Calavi (SONEB, Allassancômey) ainsi qu’à Ouidah (Adimalè, Sékou, Dodji Aliho, Dangban).

Deux autres secteurs seront concernés de 11h à 15h : Pobè, où plusieurs quartiers sont cités, dont Adakplamey, Kpancou, Illara et le Palais Royal de Kétou, et Cotonou-Est, dans les zones d’Agbatô, Sêgbêya et Adôgléta.

La zone Nord également touchée

Le réseau de la zone Nord sera lui aussi affecté de 10h à 15h. Sont concernées les villes de Bohicon (Parc Auto, Saclo, Atchomé, ONAB, Cana, Zogbodomey), Kandi (Kassakou, Borodarou, Gounarou, Gogounou), Parakou (Gando, Guessou-Sud, Sinendé, Yarra), Natitingou (Kouandé, Wassa Péhunco, Kérou) et Dassa (Ayédjoko, Gobé, Atchakpa, Savè Ville, Diho). À Djougou, deux interventions distinctes sont programmées de 11h à 15h : la première touchera Taïfa, Sabari, Yaloua et Copargo, la seconde concernera Pénéssoulou, Pénélan, Alédjo et Akaradê.

Des travaux liés à plusieurs projets d’infrastructure

Ces opérations sont menées dans le cadre de la maintenance courante du réseau ainsi que de la mise en œuvre de plusieurs projets, dont Electro Deskin, Helios et Porteo. La SBEE précise que l’ensemble du réseau électrique doit être considéré comme sous tension durant toute la durée des interventions, une consigne de sécurité destinée à prévenir tout risque d’électrocution pour les usagers et les riverains.

L’entreprise indique par ailleurs qu’un service client demeure joignable en permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, via le numéro gratuit 7302, pour toute réclamation ou information complémentaire liée à ces coupures. Les usagers des localités concernées sont invités à anticiper ces coupures en attendant le rétablissement progressif du courant après 15h.