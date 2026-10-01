Bénin : 600 milliards FCFA prévus pour le tourisme en 2027, 13 % du PIB visé en 2030

Le Bénin mise gros sur le tourisme en 2027. Le gouvernement prévoit d’y consacrer 600 milliards de francs CFA selon les informations du quotidien La Nation le 30 septembre. Pour les autorités, le secteur est le deuxième moteur de l’économie nationale, et son potentiel reste loin d’être pleinement exploité.

Cet effort fait suite à une transformation visible depuis quelques années. En novembre 2021, la France a rendu 26 trésors royaux du Dahomey, ensuite exposés à Cotonou pendant 66 jours. Depuis 2024, la fête du 10 janvier s’appelle Vodun Days : la première édition a attiré 97 000 visiteurs, la suivante plus de 435 000, selon l’INStaD. Ouidah a vu naître une arène en bord de plage, et des musées sortent de terre à Abomey, Porto-Novo et Ouidah. En dix ans, près de 2 milliards d’euros ont été investis dans le tourisme, la culture et les arts.

Ce que prévoit l’État

L’État consacre déjà chaque année des moyens importants pour des actions concrètes dans le secteur. Les 600 milliards serviront à aménager les 125 km de côte, afin de développer le balnéaire. Ils financeront aussi la valorisation des villages lacustres sur pilotis, des palais royaux, des musées, des chutes d’eau et du vodun.

Ces projets font partie du Plan stratégique de développement touristique 2025-2029, qui mobilise plus de 1,2 milliard d’euros. L’ambition est claire : faire du Bénin un passage obligé en Afrique de l’Ouest. D’ici 2030, le pays vise 2 millions de touristes par an et une part du tourisme dans le PIB qui passerait de 6 % à 13 %.