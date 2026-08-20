Bénin : l’UPMB échange avec le procureur de la CRIET sur l’information judiciaire

L’Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB) et le procureur spécial de la CRIET ont échangé ce mercredi 19 août 2026 à Cotonou sur les difficultés liées au traitement de l’information judiciaire. La rencontre a porté sur les relations entre magistrats et journalistes, l’accès aux informations des procédures et les conditions de couverture des affaires devant la juridiction spécialisée.

Les échanges interviennent alors que les dossiers judiciaires occupent une place importante dans l’actualité béninoise. La CRIET, compétente à l’échelle nationale, traite des affaires économiques, des dossiers liés au terrorisme et d’autres infractions relevant de son champ légal.

L’accès à l’information judiciaire au centre des échanges

La délégation de l’UPMB a abordé avec le procureur spécial Elonm Mario Metonou les difficultés rencontrées par les professionnels des médias lorsqu’ils doivent rendre compte des procédures judiciaires.

Les discussions ont porté sur la nécessité d’une meilleure compréhension des règles qui encadrent la communication autour des dossiers en cours. Pour les journalistes, l’enjeu consiste à pouvoir informer le public avec précision tout en respectant les exigences liées aux enquêtes, aux droits des parties et au fonctionnement de la justice.

Le parquet spécial dispose de prérogatives importantes dans le traitement des dossiers relevant de la compétence de la CRIET. Il reçoit les plaintes, peut se saisir d’office dans les conditions prévues par la loi et assure l’audiencement des affaires.

Cette organisation explique l’importance des échanges entre le parquet et les professionnels chargés de rendre compte des audiences et des procédures.

Journalistes et magistrats appelés à mieux dialoguer

La rencontre a aussi permis d’aborder les incompréhensions pouvant apparaître dans la couverture des affaires judiciaires. L’objectif évoqué lors des échanges est de renforcer le dialogue entre les deux professions afin de limiter les erreurs d’interprétation et de mieux distinguer les faits établis, les déclarations des parties et les éléments encore soumis à la justice.

Les discussions entre l’UPMB et le parquet spécial interviennent aussi quelques mois après un atelier consacré aux droits numériques et à la liberté d’expression. Organisée en mars 2026 avec plusieurs acteurs du secteur, cette rencontre avait porté sur l’application des recommandations issues de l’Examen périodique universel et sur les cadres juridiques applicables aux médias et au numérique.

Les règles de procédure au centre de l’information

La CRIET rappelle officiellement que les journalistes comme les justiciables doivent composer avec les règles propres à une juridiction spéciale à compétence nationale. Ses décisions peuvent faire l’objet de recours, avec un délai de quinze jours contre les décisions des chambres de jugement et de trois jours contre celles de la chambre des appels.

Pour l’UPMB et le parquet spécial, la qualité de l’information judiciaire dépend donc aussi d’une meilleure connaissance de ces règles par les professionnels des médias et d’un dialogue régulier avec les acteurs de la justice.