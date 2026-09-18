Bénin : Grégoire Laourou sera inhumé ce samedi à Bantè

L’ancien ministre Grégoire Laourou sera inhumé ce samedi 19 septembre 2026 à Bantè, dans le département des Collines. Le programme des obsèques a été communiqué par le Secrétariat exécutif du Bloc Républicain (BR), parti dont il était membre du Bureau politique.

La cérémonie d’inhumation se déroulera dans l’intimité familiale, après les différentes étapes prévues dans la commune d’origine du défunt. Selon le programme rendu public par le BR, une absoute est prévue à 9h30 à la paroisse Saint-Joseph de Bantè. La présentation des condoléances suivra à 11h sur le parvis de l’église.

Un dernier hommage à Bantè

Les obsèques de Grégoire Laourou ont débuté à Cotonou. Jeudi 17 septembre, une veillée de prière était programmée à la Cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Ce vendredi 18 septembre, la dépouille est exposée dès 6h au domicile du défunt à Fidjrossè.

Une messe de recueillement est prévue à 10h à la Cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Elle sera suivie, à 11h30, de la présentation des condoléances sur le parvis de l’édifice. Le départ du corps pour Bantè est annoncé à 12h30. Une nouvelle veillée est prévue vendredi soir au domicile familial à Bantè.

Samedi matin, l’absoute à la paroisse Saint-Joseph précédera donc la présentation des condoléances et l’inhumation. Le programme établi par le BR précise que cette dernière étape se fera dans l’intimité familiale.

Décédé le 25 août à Cotonou

Grégoire Laourou est décédé le mardi 25 août 2026 à Cotonou, à l’âge de 73 ans. La disparition de l’ancien ministre avait été annoncée après son décès survenu dans la nuit du 24 au 25 août. Le président du BR, Abdoulaye Bio Tchané, avait alors adressé ses condoléances à la famille au nom du parti. Il avait présenté le disparu comme un ancien responsable du portefeuille des Finances et membre du Bureau politique du BR.

Le défunt était originaire de Bantè. Sa carrière s’est d’abord construite dans l’administration financière béninoise. Il a exercé les fonctions de directeur du Budget et de la Solde avant son entrée au gouvernement.

Sous la présidence de Mathieu Kérékou, il a dirigé le ministère des Finances et de l’Économie de 2002 à 2005. Les archives du Secrétariat général du Gouvernement confirment sa présence à la tête de ce département ministériel durant cette période.

Une carrière politique après le gouvernement

Après son passage au gouvernement, Grégoire Laourou a poursuivi sa carrière politique. Il a été élu député à l’Assemblée nationale et a présidé la Commission des finances et des échanges au cours de la législature. Les archives parlementaires attestent encore de son intervention comme président de cette commission lors des travaux consacrés aux finances publiques en 2014. Le BR, dont il était membre du Bureau politique, lui rendra ainsi hommage avant son retour définitif à Bantè, sa ville d’origine. Le samedi 19 septembre marquera la dernière étape des obsèques de l’ancien ministre et ancien parlementaire.