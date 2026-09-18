Bénin : le Festival Mangal réunit art, science et écotourisme à Grand-Popo

Le Festival Mangal ouvre sa deuxième édition le 22 septembre 2026 à Cotonou, avant de se poursuivre à Aného, au Togo, et à Grand-Popo, au Bénin. Pendant six jours, la manifestation proposera des activités scientifiques, culturelles, éducatives et économiques consacrées aux écosystèmes de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Mono.

Porté par le Collectif des Deltas du Golfe du Bénin et coordonné par Ucoopia Bénin, le festival est soutenu financièrement par le Grand-Duché de Luxembourg. Cette édition accorde une place particulière à l’agroécologie et à l’écotourisme, avec l’objectif de valoriser les ressources et les initiatives locales.

Un programme réparti sur trois villes

Le lancement officiel est prévu le 22 septembre à Cotonou. Le lendemain, Aného accueillera des conférences consacrées à la gouvernance des aires protégées et à la coopération pour la conservation des écosystèmes côtiers. Du 24 au 26 septembre, Grand-Popo concentrera plusieurs rendez-vous : colloque scientifique international, foire économique, expositions, projections, spectacles, débats et hackathon.

La dernière journée, le 27 septembre, sera consacrée à des circuits écotouristiques à Grand-Popo. Le programme officiel du festival précise que les activités sont ouvertes gratuitement au public.

Le site officiel confirme cette programmation et précise que le lancement du 22 septembre se déroulera au Bab’s Dock à Cotonou, avant le déploiement des principales activités à Aného et Grand-Popo.

Cinq programmes avant l’événement final

Le Festival Mangal repose sur cinq volets. Le programme éducatif prévoit des actions destinées aux jeunes, avec trois spectacles diffusés dans 53 lieux, 20 clubs de veille scolaires et la formation de 400 jeunes dans 20 écoles. Un programme destiné aux gestionnaires d’aires protégées prévoit aussi une caravane réunissant 28 responsables du Bénin, du Togo et du Ghana.

Les trois autres volets concernent la création artistique, la recherche scientifique et l’attractivité territoriale. Ce dernier prévoit l’accompagnement de 15 acteurs économiques ainsi qu’une foire destinée à promouvoir les produits de la réserve.

Le festival prévoit aussi des mesures destinées à limiter son empreinte environnementale : réduction des déchets, limitation des plastiques à usage unique, déplacements mutualisés, restauration locale et infrastructures conçues avec une attention portée à leur impact.

Une réserve reconnue par l’UNESCO depuis 2017

La Réserve de Biosphère Transfrontalière du Mono constitue le principal territoire de cette édition. Elle est partagée entre le Bénin et le Togo et appartient au Réseau mondial des réserves de biosphère de l’UNESCO depuis 2017.

Le choix de ce territoire intervient alors que ses écosystèmes font face à différentes pressions. Un rapport consacré à la réserve relève des enjeux liés à l’exploitation des ressources naturelles et à la conservation des espaces côtiers. Après une première édition organisée à Toubacouta, au Sénégal, le Festival Mangal entend ainsi poursuivre ses activités dans le Golfe du Bénin en associant communautés locales, scientifiques, artistes, gestionnaires d’aires protégées et acteurs économiques.