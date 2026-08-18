Bénin : un couple interpellé avec du Tramadol et du chanvre à Porto-Novo

Un couple a été interpellé lundi 17 août 2026 à Porto-Novo, dans le quartier Houssouko, lors d’une opération menée par le commissariat du 4ᵉ arrondissement. Les policiers ont découvert à leur domicile du chanvre indien présumé et des comprimés de Tramadol.

Selon les informations communiquées par la Police républicaine, les deux personnes seraient soupçonnées de participer à la vente de produits psychotropes. Elles ont été arrêtées à leur domicile après des renseignements faisant état d’activités liées au trafic de stupéfiants dans le secteur.

Des produits psychotropes saisis au domicile

La perquisition effectuée par les policiers a permis de retrouver une quantité de matière végétale séchée, présentée comme du chanvre indien, ainsi que des comprimés de Tramadol. Les quantités exactes des produits saisis n’ont pas été précisées dans les informations communiquées.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le mari exercerait comme conducteur de taxi-moto. Les enquêteurs le soupçonneraient d’utiliser cette activité comme couverture pour se livrer à la distribution de produits psychotropes. Son épouse aurait, elle aussi, participé à la gestion des produits stockés au domicile.

Ces éléments relèvent toutefois des soupçons établis au stade de l’interpellation. La procédure judiciaire devra déterminer les responsabilités individuelles des deux personnes arrêtées.

Une opération menée après des renseignements

L’intervention s’est déroulée dans la soirée du 17 août. Les policiers du 4ᵉ arrondissement auraient ciblé précisément la concession après avoir recueilli des informations sur son utilisation présumée comme lieu de stockage et de vente de produits interdits.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête. À l’issue de cette mesure, ils devraient être présentés au procureur de la République, conformément à la procédure en vigueur.

Cette opération intervient alors que les services de sécurité multiplient les descentes contre les points de vente et de consommation de produits psychotropes. À Cotonou, une opération menée fin juin par le commissariat du 7ᵉ arrondissement avait conduit à l’interpellation de huit personnes et à la saisie de 314 boulettes de chanvre indien, 82 comprimés de Tramadol et 109 sachets de boissons frelatées.

La police multiplie les opérations contre les trafics

Les interventions contre les stupéfiants concernent également Porto-Novo. Le 1ᵉʳ juillet 2026, plusieurs opérations conduites à Porto-Novo et Cotonou avaient abouti à l’interpellation de 32 personnes. À Kpokomey, dans le premier arrondissement de Porto-Novo, 12 personnes avaient été arrêtées dans un domicile suspecté d’abriter des activités criminelles. Des produits psychotropes, des sachets d’emballage et un broyeur avaient alors été découverts, selon Matin Libre.

La Police républicaine avait aussi annoncé en septembre 2025 l’interpellation de 22 personnes lors d’opérations menées dans plusieurs quartiers de Cotonou. Des boulettes de chanvre indien et d’autres substances psychotropes avaient été saisies, avec la transmission des produits à l’OCERTID pour expertise. Dans l’affaire de Houssouko, les investigations doivent désormais permettre de préciser l’origine des produits saisis, leur destination et le rôle exact attribué à chacun des deux suspects.