« Ça file vite » : Mbappé se projette déjà sur sa vie après le foot

L’après-carrière n’occupe pas encore les pensées de Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé à Paris Match en décembre 2021, l’attaquant du Real Madrid avait livré ses premières réflexions sur sa reconversion, des propos relayés récemment par la presse sportive alors que sa retraite reste un sujet régulier d’interrogations.

Une échéance encore lointaine

Interrogé sur l’idée de l’après-football, le capitaine de l’équipe de France avait répondu sans détour : « Je mentirais si je disais oui… J’en suis loin encore et m’occuper de ma carrière prend déjà beaucoup de temps ». Il avait néanmoins reconnu qu’une réflexion approfondie s’imposerait un jour, ajoutant qu’une carrière passe vite et qu’une existence tout aussi importante commence ensuite. Âgé de 27 ans et lié au club madrilène depuis son transfert libre du 1er juillet 2024, l’attaquant évoluera sous ce contrat jusqu’en juin 2029. Il fêtera alors ses 30 ans.

Un projet professionnel orienté vers le football

Mbappé avait indiqué en 2021 que sa reconversion resterait liée à son sport. Des déclarations accordées au *Parisien* précisent cette direction : l’attaquant y évoque la poursuite de ses activités entrepreneuriales, l’obtention de diplômes complémentaires et une possible reconversion dans le coaching, tout en écartant toute ambition politique.

Une carrière jalonnée de titres

Formé à l’AS Monaco, passé par le Paris Saint-Germain pendant six saisons avant de rejoindre le Real Madrid, Mbappé totalise 18 trophées collectifs entre ses différents clubs. Il demeure le meilleur buteur de l’histoire du PSG, avec 256 réalisations sous le maillot parisien.

Sur le plan international, l’attaquant avait remporté la Coupe du monde 2018 en Russie à 19 ans, avant de terminer meilleur buteur de l’édition 2022 avec huit réalisations. Selon les données disponibles à l’issue du Mondial 2026, il occupe la place de meilleur buteur de l’histoire de la compétition toutes éditions confondues, et reste le seul joueur à avoir remporté deux fois le Soulier d’or mondial.

Propriétaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen depuis le rachat des parts du fonds Oaktree Capital en septembre 2024, Mbappé n’a pas fixé de calendrier précis à sa retraite sportive.