Collision à Thénouville : un père et son fils de 7 ans meurent, un homme évacué en urgence absolue

Deux véhicules légers se sont percutés dimanche 30 août 2026 sur la route de Boissey, à Thénouville, dans l’Eure. Un homme de 35 ans et son fils, âgé de 7 ans, comptent parmi les victimes de cette collision survenue en début d’après-midi.

Le père et l’enfant n’ont pas survécu à leurs blessures

Les équipes de secours, arrivées peu après 13h15 sur les lieux, ont découvert les deux occupants de l’un des véhicules dans un état critique. Les tentatives pour les ranimer sont restées vaines et leur mort a été officiellement établie sur place par un médecin du Smur, précise le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis27). Un troisième passager présent dans la même voiture, également âgé de 35 ans, a nécessité une opération de désincarcération menée par les pompiers avant d’être transporté vers un centre hospitalier, dans un état jugé très grave.

Le conducteur du second véhicule impliqué, un homme du même âge, s’en sort avec des blessures superficielles. Une vingtaine de pompiers ainsi que des gendarmes de la brigade de Routot ont participé à l’intervention, déclenchée près de Grand-Bourgtheroulde.

Une enquête ouverte pour établir les causes du choc

L’origine exacte de la collision n’a pas encore été déterminée. Les investigations en cours devront permettre d’établir le déroulé précis des événements et les responsabilités de chacun des conducteurs.

Ce drame s’ajoute à une liste d’accidents mortels survenus dans le département cette année. En 2024, la préfecture de l’Eure avait recensé 42 décès sur les routes du territoire, un chiffre inédit depuis 2016, selon des données transmises à l’Assemblée nationale. Le 15 août dernier, une collision entre une voiture et un camping-car à Saint-Christophe-sur-Avre, dans le sud du département, avait déjà coûté la vie à cinq personnes.