Cristiano Ronaldo : Patrice Evra lâche une prédiction sur la suite de sa carrière

Cristiano Ronaldo pourrait encore poursuivre sa carrière pendant une à deux saisons, selon Patrice Evra. L’ancien défenseur de Manchester United estime que l’attaquant portugais pourrait ainsi rester en activité jusqu’à l’Euro 2028, alors qu’il a déjà 41 ans.

Evra explique la longévité de Ronaldo

Interrogé par Heavy Sports via Stake, Patrice Evra a insisté sur les habitudes de travail de son ancien coéquipier à Manchester United. Selon lui, Ronaldo se distinguait déjà par une préparation particulièrement poussée, avec une présence au centre d’entraînement bien avant le début des séances.

« Je n’ai jamais joué avec quelqu’un d’aussi professionnel que Cristiano », a expliqué Evra. Il raconte que les entraînements programmés à 10 heures pouvaient être précédés de plusieurs heures de travail individuel pour le Portugais.

L’ancien international français considère cette discipline comme l’un des éléments qui expliquent la capacité de Ronaldo à rester compétitif à un âge où la majorité des joueurs professionnels ont déjà arrêté leur carrière. « Il peut encore jouer une ou deux années de plus », a estimé Evra. Cette projection pourrait conduire Ronaldo jusqu’à l’Euro 2028, sans que le Portugais ait officiellement annoncé une date de retraite.

Ronaldo a déjà atteint plusieurs caps historiques

La carrière de Ronaldo s’appuie également sur des records qui ont contribué à prolonger son statut au plus haut niveau. Le 5 septembre 2024, il avait atteint les 900 buts en carrière en inscrivant un but avec le Portugal contre la Croatie en Ligue des nations. Il était alors devenu le premier joueur masculin à atteindre cette barre, selon la BBC.

À 41 ans, l’attaquant portugais reste également associé aux records de longévité du football international. La Coupe du monde 2026 a réuni huit joueurs âgés de 40 ans ou plus, soit davantage que lors de l’ensemble des 22 éditions précédentes réunies. Ronaldo était le plus âgé des joueurs de champ engagés dans le tournoi.

Evra revient aussi sur le Mondial 2026

Patrice Evra a également évoqué la dernière Coupe du monde de Ronaldo. L’ancien international français estime que le Portugais n’a pas livré son meilleur tournoi, mais il considère que la responsabilité ne reposait pas uniquement sur le joueur.

Selon Evra, l’équipe portugaise aurait dû davantage adapter son jeu aux qualités de son capitaine, comme l’Argentine l’avait fait autour de Lionel Messi. Il estime que Ronaldo aurait pu être mieux soutenu par ses partenaires durant la compétition.

Cette analyse intervient alors que la question de la suite de la carrière de Ronaldo reste ouverte. Pour Evra, son niveau de discipline et son désir permanent de progresser peuvent encore lui permettre de repousser l’échéance.