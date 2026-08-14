Zidane compose les Bleus avec ses hommes du Real Madrid et un symbole de 1998

David Bettoni devient entraîneur adjoint de l’équipe de France, aux côtés d’un revenant inattendu : Fabien Barthez. La Fédération française de football a officialisé jeudi 13 août 2026 la première partie du staff technique choisi par Zinédine Zidane, nommé sélectionneur des Bleus le 28 juillet — un encadrement qui puise autant dans son passé madrilène que dans les souvenirs de 1998.

Barthez rejoint cet encadrement au poste d’entraîneur des gardiens de but. Fort de 87 sélections et sacré champion du monde aux côtés de Zidane en 1998, il prend la suite de Franck Raviot, après avoir été écarté durant tout le mandat de Didier Deschamps, entre 2012 et 2026. Il avait auparavant officié comme consultant sous Raymond Domenech puis Laurent Blanc.

Une ossature venue de Madrid

Le noyau du staff reproduit largement l’organigramme que Zidane avait bâti au Real Madrid. Bettoni, qu’il fréquente depuis leurs débuts communs, hébergés jeunes dans un foyer cannois pour travailleurs, l’avait suivi à la Castilla puis à la tête de l’équipe première merengue. Hamidou Msaidie, également issu de ce cercle rapproché, prend le rôle d’assistant coach. Grégory Dupont, ancien préparateur physique du Real Madrid durant le deuxième mandat espagnol de Zidane, devient conseiller stratégie et performance — un rôle qu’il connaît déjà pour l’avoir exercé avec les Bleus lors du Mondial 2018.

Stéphane Plancque, ex-coéquipier de Zidane à Bordeaux entre 1992 et 1994, complète l’organigramme comme observateur chargé de superviser les futurs adversaires de la sélection. Farid Tabet et Clément Ybert épaulent le dispositif en tant qu’analystes vidéo. Côté médical, Hervé Collado prend la succession de Franck Le Gall, en poste depuis l’arrivée de Deschamps en 2012.

Deschamps clôt une décennie et demie

Le changement de staff acte la fin de quatorze années sous la direction de Deschamps. Lors de sa conférence de nomination fin juillet, Zidane avait salué « DD et tout son staff pour ces quatorze années remarquables », tout en prévenant qu’une nouvelle étape s’ouvrait avec d’autres hommes. Il avait également résumé sa philosophie en une formule : « Ça ressemblera à ce que j’ai fait au Real Madrid. » Sur le plan sportif, l’ancien numéro 10 est resté évasif. Il a assuré qu’il n’y aurait « pas de rupture » dans les résultats, tout en refusant de détailler ses idées de jeu, renvoyées à plus tard.

Une composition encore incomplète

La Fédération française de football a précisé que ce staff serait complété début septembre, avec la désignation d’un officier de liaison du ministère de l’Intérieur. Le premier rassemblement des Bleus sous les ordres de Zidane est prévu à la mi-septembre, avec un déplacement en Turquie le 25 septembre pour l’ouverture de la Ligue des nations, avant un match en Belgique puis une réception de l’Italie le 2 octobre à domicile — adversaire rencontré par Zidane lors de sa dernière sélection en Bleu, en 2006.