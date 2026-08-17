Décès de Hayden Panettiere, star de Heroes, à 36 ans : son père et la police s'expriment

Une intervention policière a eu lieu dimanche à Greenville, en Caroline du Sud, impliquant l’actrice Hayden Panettiere, retrouvée morte le jour même à 36 ans. Son représentant a confirmé le décès à ABC News, sans préciser la cause.

Le communiqué du père

Skip Panettiere, père de l’actrice, a annoncé la nouvelle dans une déclaration transmise à la presse. Il y décrit sa fille comme « une lumière incroyable et une force de la nature qui a apporté un amour et une joie immenses à tous ceux qui la connaissaient, et aux millions de personnes qui la regardaient à l’écran« . Il a demandé le respect de l’intimité familiale pendant cette période.

Ce que dit l’enquête policière

Selon les autorités de Greenville, l’enquête préliminaire « n’a révélé aucun signe d’acte criminel ou de circonstances suspectes ». Des sources policières citées par TMZ confirment qu’une intervention a bien eu lieu dimanche et qu’un dossier reste ouvert à ce stade. Aucun élément supplémentaire sur les circonstances exactes du décès n’a été communiqué pour l’instant.

Panettiere s’était fait connaître dès l’enfance, avec un rôle marquant dans le film Remember the Titans en 2000. Sa carrière avait ensuite basculé en 2006 avec la série Heroes, où elle incarnait Claire Bennet, une lycéenne cheerleader dotée de pouvoirs de régénération — un rôle qui l’avait propulsée à l’international dès l’âge de 17 ans. Elle avait ensuite enchaîné avec Nashville, série musicale dans laquelle son interprétation de Juliette Barnes lui avait valu deux nominations aux Golden Globes.

Une actrice qui s’était livrée publiquement

Cette année, l’actrice avait pris la parole sur ses difficultés personnelles, évoquant une dépression post-partum et des problèmes d’addiction. Elle avait également publié ses mémoires, intitulées This Is Me: A Reckoning, dans lesquels elle revenait sur sa célébrité précoce, sa maternité et la perte de son frère cadet, Jansen Panettiere, mort en 2023 à 28 ans d’une cardiomégalie associée à des complications de la valve aortique.

Interrogée par le magazine People deux ans après ce décès, elle avait confié ne jamais être parvenue à surmonter cette perte, affirmant qu' »aucune année qui passe ne l’aidera à s’en remettre ». L’actrice était mère d’une fille, Kaya, née de sa relation avec l’ancien champion de boxe Wladimir Klitschko. Une de ses dernières apparitions publiques remonte à mai, à l’aéroport de LaGuardia, peu avant la sortie de son livre. Aucune date n’a pour l’instant été communiquée concernant d’éventuelles funérailles ou hommages officiels.