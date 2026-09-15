Le mariage d'une féministe annulé par son prétendant après ses propos sur le divorce à la télévision

Les 26 et 27 septembre 2026, aucune cérémonie n’aura finalement lieu pour Awa Doumbia. Entrepreneure et féministe malienne connue sous le nom de Sirani, elle a annoncé le 13 septembre l’annulation de son union par la famille de son fiancé, à la suite d’une polémique née de ses propos sur le divorce.

Une tribune sur le divorce à l’origine de la rupture

Le 5 septembre, Awa Doumbia intervenait comme conférencière principale lors d’une tribune consacrée au féminisme, à la femme et à la famille au Mali. Elle y exhortait les femmes à ne plus craindre le divorce et à refuser de se considérer comme soumises à leurs maris et belles-familles. « Si tu as le droit de décider pour toi, j’ai le droit de décider pour moi. Et j’ai le droit de dire que je ne veux pas de coépouses dans mon foyer », avait-elle déclaré, selon les propos rapportés par Afrik Soir.

Elle avait également appelé à une plus grande autonomie financière des femmes, dénonçant les tâches domestiques accomplies gratuitement au sein des belles-familles élargies. Ces déclarations ont été largement relayées sur les réseaux sociaux et interprétées par une partie des internautes comme un appel à l’insoumission conjugale.

L’annonce de l’annulation par la principale intéressée

Huit jours après la tribune, Awa Doumbia s’est adressée à sa communauté dans une vidéo pour confirmer l’annulation de son union. « Mon mariage a été annulé, pour la première fois je me sens très mal », a-t-elle déclaré. Elle a précisé que la décision émanerait de la belle-famille de son fiancé, en réaction directe à la controverse suscitée par ses prises de position publiques. L’union devait se dérouler sur deux jours, selon un format traditionnel courant en Afrique de l’Ouest où les cérémonies civiles et coutumières s’échelonnent souvent sur plusieurs journées.

Réactions en ligne

La séquence a été largement commentée sur les réseaux sociaux maliens, suscitant des réactions contrastées entre messages de soutien et publications moqueuses à l’égard d’Awa Doumbia. Elle n’a pas précisé si une nouvelle date de mariage serait envisagée, ni communiqué sur d’éventuelles démarches en réponse à la décision de la belle-famille.