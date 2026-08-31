Djokovic tombe face à Navone : sa pire entame en Grand Chelem depuis 2006

L’US Open s’est arrêté dès le premier tour pour Novak Djokovic, battu dimanche soir sur le court Arthur Ashe par l’Argentin Mariano Navone, 49e mondial. Le score final s’est établi à 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, au bout d’un marathon de 4h36, le plus long premier tour de la carrière du Serbe en Grand Chelem.

Des vomissements et des crampes en pleine partie

Les difficultés physiques ont commencé dès le premier set, alors que le Serbe menait 4 jeux à 1. Un jeu ralenti, de la glace appliquée sur le visage à répétition, puis des vomissements répétés malgré les médicaments administrés par le staff médical : la suite du match a confirmé une dégradation continue de son état. Les douleurs ont ensuite gagné le dos et l’épaule, jusqu’à la fin de la rencontre.

Un temps mort médical a été accordé avant le cinquième set, pendant lequel Djokovic a reçu un massage du dos et de nouveaux médicaments. Cela n’a pas empêché Navone de prendre rapidement les commandes, avec un 3-0 d’entrée dans la dernière manche, sans que son adversaire ne parvienne à revenir. « C’est quelque chose que je traîne, malheureusement, quasiment à chaque match cette année », a expliqué le joueur de 39 ans à l’issue de la rencontre, évoquant un problème récurrent de vomissements.

Une série de 78 victoires interrompue

Cette défaite met fin à une série exceptionnelle : Djokovic n’avait plus perdu au premier tour d’un tournoi du Grand Chelem depuis 2006, année où il s’était incliné face à l’Américain Paul Goldstein à l’Open d’Australie. Cette série de 78 victoires consécutives au premier tour des Majeurs constituait la plus longue de l’ère Open, entamée en 1968. À l’US Open précisément, l’ancien numéro un mondial n’avait jamais perdu avant le troisième tour en dix-neuf participations.

Les signaux avant-coureurs existaient. Deux semaines plus tôt, lors de son unique tournoi de préparation au Masters 1000 de Cincinnati, Djokovic avait déjà été éliminé d’entrée en pleine chaleur, un épisode après lequel il avait évoqué un problème de santé le gênant depuis plusieurs années par temps chaud et humide.

Le record du 25e titre s’éloigne

Quadruple champion à New York (2011, 2015, 2018, 2023) et détenteur du record de 24 titres du Grand Chelem, le joueur, désormais cinquième mondial, visait un 25e sacre qui l’aurait placé seul en tête de l’histoire du tennis. Cette élimination précoce complique cet objectif face à une concurrence plus jeune, emmenée notamment par Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Malgré la défaite, Djokovic a salué son adversaire du jour. « Félicitations à lui, c’est un type sympa, un battant« , a-t-il déclaré, avant de reconnaître ne pas savoir si son problème physique pourra être résolu. Navone, qui décroche la plus belle victoire de sa carrière, affrontera au tour suivant le vainqueur du duel entre Stan Wawrinka et Matteo Berrettini.