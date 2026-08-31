Donald Trump annonce une riposte américaine après l’attaque iranienne en Jordanie

Ce lundi 31 août 2026, Donald Trump a annoncé une riposte américaine contre l’Iran après les tirs visant des forces américaines en Jordanie. Le président américain s’est exprimé dans une interview accordée à Fox News, alors que les deux pays ont renoué avec les frappes après plusieurs semaines d’accalmie. Il a assuré que Washington répondrait dans la nuit par des moyens militaires et prévenu que les opérations seraient particulièrement importantes. Cette déclaration intervient alors que les tensions se concentrent de nouveau autour du détroit d’Ormuz.

Cette nouvelle escalade des tensions fait suite à une opération américaine menée dimanche 30 août sur l’île iranienne de Larak. Selon le Commandement central américain, deux lance-roquettes appartenant aux Gardiens de la révolution auraient été ciblés. Washington affirme que ces équipements étaient susceptibles d’être utilisés pour placer des mines dans le détroit d’Ormuz, une zone essentielle au transport maritime mondial puisqu’y transitent près de 20 % du pétrole mondial. Il s’agissait de la première frappe américaine confirmée contre une cible iranienne depuis la fin du mois de juillet.

Une riposte iranienne en Jordanie

Quelques heures après cette opération, les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir tiré des missiles balistiques contre deux installations militaires utilisées par les forces américaines en Jordanie. Les bases de King Hussein et d’Al Azraq ont été désignées comme cibles. L’armée jordanienne a indiqué avoir intercepté huit missiles entrés dans son espace aérien. Les autorités américaines ont, de leur côté, fait état d’une interception de la plupart des projectiles et d’une absence de dégâts majeurs dans l’immédiat.

Trump promet une nouvelle réponse américaine

Donald Trump doit désormais décider de la forme que prendra la riposte américaine. Son intervention sur Fox News intervient dans un contexte déjà tendu, avec une présence militaire américaine importante au Moyen-Orient et des échanges de tirs qui menacent de s’étendre à d’autres pays de la région (Jordanie donc, mais aussi les Émirats, le Qatar ou Bahrein). Les autorités américaines continuent parallèlement de renforcer la pression économique sur Téhéran, Trump appelant même à ce que d’autres pays se joignent aux États-Unis afin de faire plier l’Iran et forcer Téhéran à rouvrir le passage, sans conditions.