Droits et devoirs de l'enfant : Djogbénou aux lauréats : « Parlez à vos parents, qu’ils soient vos premiers conseillers »

Le président de l’Assemblée nationale, le professeur Joseph Fifamin DJOGBENOU, a choisi le dialogue direct avec les enfants. Reçus au Palais des Gouverneurs, vendredi 28 août 2026, les 35 lauréats du jeu-concours « Droits et Devoirs » ont échangé avec lui sur leurs préoccupations, leurs droits et les attitudes à adopter face aux situations d’abus ou de violation de leurs droits.

À la question de savoir que faire lorsqu’un enfant est victime d’une atteinte à ses droits, le président de l’Assemblée nationale a été clair : il ne faut pas se taire. Il a encouragé les lauréats à dénoncer toute violation de leurs droits, mais également à signaler les situations dont pourraient être victimes leurs camarades.

Mais pour Joseph Djogbénou, la protection de l’enfant passe aussi par un dialogue de confiance au sein de la famille. S’adressant directement aux jeunes, il les a invités à faire de leurs parents leurs premiers interlocuteurs et leurs premiers conseillers.

« Prenez vos parents comme vos amis. Parlez à vos parents, ils sont vos amis », leur a-t-il lancé. Avant de préciser : « Vos parents sont les premiers à vous aider à mettre en œuvre ce qu’on vous a appris. Alors parlez à vos parents, qu’ils soient vos premiers conseillers. »

Un message qui place la famille au cœur de l’accompagnement de l’enfant. Car connaître ses droits ne suffit pas : encore faut-il savoir les défendre, demander de l’aide et adopter les bons réflexes face aux situations qui peuvent le mettre en danger.

Le président de l’Assemblée nationale a également saisi cette rencontre pour rappeler aux lauréats que leur réussite au jeu-concours doit s’accompagner d’une conduite exemplaire. Il les a exhortés à prendre leurs études au sérieux, à faire preuve de sagesse et à respecter leurs parents.

« Soyez sages, soyez sages au collège, soyez sages à l’université. Le pays compte sur vous », leur a-t-il conseillé.

Au-delà du concours, la rencontre aura ainsi été un véritable moment d’éducation citoyenne. En échangeant directement avec les enfants et en répondant à leurs préoccupations, Joseph Djogbénou les a encouragés à devenir des jeunes capables de connaître leurs droits, d’assumer leurs devoirs et de contribuer, demain, à la vie de la Nation.

Organisé depuis 2024 par le ministère de la Justice et de la législation, le jeu-concours « Droits et Devoirs des enfants » vise à renforcer la connaissance des droits et devoirs de l’enfant et à prévenir la délinquance juvénile.