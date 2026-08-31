Électricité au Bénin : la SBEE annonce des coupures dans 40 localités les 1er et 3 septembre

Plusieurs localités réparties dans le Nord et le Sud du Bénin resteront privées de courant les mardi 1er et jeudi 3 septembre 2026, sur des créneaux allant de 9h à 17h selon les communes. Ces interruptions concernent une quarantaine de localités, précise la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) dans un communiqué destiné à ses abonnés.

Selon l’entreprise publique, ces arrêts de fourniture sont liés à des travaux d’entretien programmés sur le réseau électrique, jugés nécessaires au bon fonctionnement des installations. La SBEE présente ses excuses pour les désagréments causés aux populations concernées par ces interruptions.

Les coupures du mardi 1er septembre

La ville de Bohicon sera privée d’électricité de 9h à 17h, avec des quartiers comme Adandokpodji, Moungnon, Agounnan, la Préfecture, le Tribunal et la Mairie d’Abomey touchés. De 10h à 15h, plusieurs zones seront également concernées : à Parakou, les localités de Boko, Sirarou, N’dali, Nikki, Kalalé, Boukoa et Dounkassa ; à Dassa, le centre-ville ; à Kandi, les secteurs de Kassakou, Borodarou, Gounarou, Gogounou, Sori Wara, Bagou et Tankongou ; à Natitingou, Kouandé, Wassa Péhunco et Kérou ; à Abomey-Calavi, une dizaine de quartiers dont Gbodjè, Logbozonkpa, Cocotomey et Dèkoungbé ; à Ouidah, Kpomassè, Tokpadomè et Avakpa ; ainsi qu’à Lokossa, où Hillacondji, Agoué, Ayiginnou, Ewécondji et Grand-Popo seront touchées. Un dernier créneau, de 11h à 15h, affectera Djougou et ses environs, notamment Pénélan, Nioro, Patargo, Alédjo et Séro.

Les coupures du jeudi 3 septembre

Deux jours plus tard, de nouvelles zones seront privées de courant de 10h à 15h : Savalou, Banikoara, Founougo et Amaki dans la région de Kandi, une partie de Parakou (Tchatchou, Tchaorou, Papanê), Akassato et la Prison Civile à Abomey-Calavi, Godonoutin et Adjaglo à Ouidah, ainsi que plusieurs quartiers de Porto-Novo, dont Danto, Cinquantenaire et Adjohoun. À Dogbo et Lokossa, des secteurs comme Aplahoué, Watchi et Sêgbomê seront également concernés. Deux créneaux plus courts complètent le programme : de 11h à 14h à Cotonou-Est (Jaak, Akpakpa-Dodomey, Enagnon), et de 11h à 15h dans une partie de Djougou ainsi qu’à Pobè, où Takon, Ifangni et Sakété figurent parmi les zones touchées.

Consignes de sécurité pour les abonnés

Les abonnés des localités concernées sont invités à prendre leurs dispositions et à considérer que tout le réseau électrique doit être considéré comme étant sous tension, même en cas de coupure. Cette recommandation vise à prévenir tout risque d’accident domestique pendant la durée des travaux, la remise en service du courant pouvant intervenir à tout moment sur certaines lignes sans avertissement préalable. La SBEE présente ses excuses pour les désagréments que ces travaux pourraient occasionner auprès des populations concernées.