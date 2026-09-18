Bénin : le recrutement sur titre des AME entre dans sa phase active

Le processus de recrutement sur titre des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) a franchi une nouvelle étape ce vendredi 18 septembre 2026 avec l’installation du comité technique chargé de préparer l’opération. La cérémonie s’est tenue sous la conduite de Rodrigue S. Chaou, ministre délégué chargé du Budget et de la Fonction publique.

Cette équipe doit procéder à la mise à jour, à la qualification et à la fiabilisation de la base de données des AME. Sa mise en place intervient une semaine après la validation des conditions et modalités du recrutement sur titre par le président Romuald Wadagni.

Un fichier des AME à fiabiliser

Le comité installé par arrêté n°035-c/MBFP/DC/SGM/DGFP/DPI/SP/022SGG26 du 17 septembre 2026 réunit plusieurs administrations appelées à intervenir dans la préparation du recrutement. Il comprend des représentants de l’Agence nationale pour l’Emploi (AnpE), de l’Agence nationale d’Identification des Personnes (ANIP), des Directions de la Planification, de l’Administration et des Finances des ministères chargés de l’Éducation ainsi que des structures compétentes du ministère de l’Économie et des Finances.

Le travail attendu porte donc en premier lieu sur la qualité des données disponibles. L’objectif annoncé par le gouvernement est de disposer d’une base suffisamment fiable pour servir au processus de recrutement sur titre.

Le ministre Rodrigue Chaou a fixé au comité un délai impératif pour remettre son rapport. Il a demandé à ses membres de travailler avec diligence, écoute et rigueur.

Une mesure annoncée après le dialogue avec les syndicats

Cette étape fait suite à la rencontre tenue le 11 septembre au Palais de la Marina entre le chef de l’État, les représentants des AME et plusieurs organisations syndicales. À l’issue de ces échanges, le gouvernement avait annoncé une intégration progressive des enseignants concernés dans la fonction publique.

Selon la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin, le recrutement devait s’effectuer progressivement et sur titre, sans nouvelle évaluation, avec une intégration par promotion et par vague. La mesure devait concerner les AME remplissant les conditions arrêtées par les autorités.

Un compte rendu attribué à la CSA-Bénin précisait également que les AME ayant bénéficié de trois contrats successifs pourraient être concernés par l’intégration, avec un démarrage prévu par la promotion 2019. Ces éléments relèvent du compte rendu syndical et doivent être distingués des dispositions administratives finalement arrêtées.

Une première étape avant le recrutement

La constitution du fichier intervient aussi après une opération menée par l’AnpE auprès des AME affectés pour l’année scolaire 2026-2027. L’agence avait fixé au 18 septembre la date limite pour transmettre une attestation de prise de service, via EducMaster ou auprès de ses antennes.

Cette formalité devait permettre à l’administration de vérifier la présence effective des enseignants dans leurs établissements et de disposer d’informations actualisées sur les personnels concernés.

Avec l’installation du comité technique, le gouvernement engage ainsi la phase administrative préparatoire du recrutement sur titre. Le rapport attendu doit constituer une étape préalable à la poursuite du processus, selon les orientations officiellement communiquées.